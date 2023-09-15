الدوري الإسباني.. نجم الأمين جمال يستمر في الصعود

حطّم جناح برشلونة الشاب الإسباني من أصول مغربية الأمين جمال أرقاما قياسية عدّة خلال الأيام الماضية، ويستطيع أن يستمر في ذلك بمواجهة ريال بيتيس غدا السبت ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأصبح جمال أصغر لاعب يُشارك أساسيا ويُسجّل مع المنتخب الإسباني في تصفيات كأس أوروبا 2024 عن عمر 16 سنة، وبذلك تمكّن من فرض نفسه على المستويين المحلي والدولي.

وكان جمال قد أصبح أصغر لاعب يشارك مع برشلونة عن عمر 15 عاما و290 يوما أمام بيتيس الموسم الماضي.

كما حطّم رقما قياسيا آخر عندما أصبح أصغر لاعب يشارك أساسيا في الدوري الإسباني خلال القرن الـ21، كما يعد أصغر لاعب يمنح تمريرة حاسمة في الحقبة ذاتها.

ولم يتمكّن جمال بعد من التسجيل لمصلحة فريقه الكتالوني، لكنه إذا فعل ذلك هذا الموسم، فسوف يحطّم رقم آنسو فاتي مع النادي، إضافة إلى الرقم القياسي العام في الدوري، والمُسجّل باسم لاعب مالقة الكاميروني فابريس أولينغا (16 عاما و98 يوما).

الأمين جمال رجل المباراة

وبرز لاعب الجناح رجلَ المباراة خلال فوز برشلونة على فياريال 4-3 في أغسطس/آب الماضي، وبات أساسيا في فريقه في المباريات الثلاث الأخيرة التي انتهت جميعها بالفوز.

ويحتل برشلونة حاليا المركز الثالث بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ومتصدر الترتيب ريال مدريد بعد 4 مباريات.

وتعزّزت إمكانية مشاركة جمال هذا الموسم عقب رحيل الفرنسي عثمان ديمبيليه إلى باريس سان جيرمان خلال الصيف.

تشافي: لاعب ناضج

وقال تشافي في وقت سابق من هذا الشهر عن جمال "إنه لاعب ناضج رغم أنه يبلغ من العمر 16 عاما".

وأضاف "إنه يدرك ما يمر به وهو سعيد، وإدارة الموقف جيدة جدا ولا توجد مشاكل في الوقت الحالي".

وتعرّض النادي الكتالوني في فترات سابقة إلى انتقادات واسعة على خلفية ما زعمه البعض بأنّ برشلونة يرمي باللاعبين الناشئين في "محرقته"، ما يؤدي إلى تراجعهم.

إذ شارك بيدري غونساليس في 70 مباراة مع الفريق والمنتخب الإسباني في موسمه الأول ومن ثمّ عانى من الإصابات، في حين يشكّل فاتي المُعار حاليا إلى برايتون الإنجليزي مثالا آخر.

وقال تشافي "علينا أن نفكر في الأمر بشكل إيجابي. إنه في مرحلة النضج والنمو، ونأمل ألا يحدث ذلك".

📽️ – Lamine Yamal's goal against Georgia. 🇪🇸🌟pic.twitter.com/XZPowWOzRK — Barça Buzz (@Barca_Buzz) September 8, 2023

وكان جمال فضّل تمثيّل المنتخب الإسباني على نظيره المغربي الذي يحمل أيضا جنسيته.