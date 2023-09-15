اتحاد العاصمة الجزائري يتوج بالسوبر الأفريقي لأول مرة بفوزه على الأهلي المصري

توج اتحاد العاصمة الجزائري بطل كأس الكونفدرالية بلقب كأس السوبر الأفريقية لكرة القدم لأول مرة في تاريخه، اليوم الجمعة، بفوزه 1-صفر على الأهلي المصري بطل دوري الأبطال، في مباراة مثيرة أقيمت في ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الطائف السعودية.

وسجل زين الدين بلعيد ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 43، ليحرم الفريق الجزائري منافسه الأهلي من تعزيز رقمه القياسي حيث سبق له الفوز بكأس السوبر الأفريقية 8 مرات.

واحتسب الحكم ركلة الجزاء بعد مراجعة تقنية الفيديو عقب تدخل مروان عطية على براهيم بن زازا في المنطقة.

وهذا هو اللقب الثاني للمدرب المخضرم عبد الحق بنشيخة في المسابقة بعدما حصده مع نهضة بركان المغربي على حساب منافسه المحلي الوداد بطل دوري أبطال أفريقيا العام الماضي.

وألغى الحكم هدفا للأهلي في بداية الشوط الأول.

ففي الدقيقة الثامنة سدد إمام عاشور من خارج المنطقة كرة ارتدت من الحارس أسامة بن بوط إلى محمود عبد المنعم (كهربا) ليسدد الكرة داخل الشباك، لكن الحكم ألغى الهدف بعد احتساب مخالفة على الأخير.

لحظة وأي لحظة! 😍 🇩🇿 اتحاد العاصمة يرفع كأس السوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه. 🏆#TotalEnergiesCAFSC | #SuperAfricaInTaif | @USMAofficielpic.twitter.com/PamQUIp7Bl — كأس السوبر الإفريقي 🏆 (@CAFCLCC_ar) September 15, 2023

مباراة مثيرة

حفلت المباراة بالإثارة منذ بدايتها، وبدأ الفريق الجزائري المباراة بقوة ليسدد خالد بوسيلو كرة في الدقيقة الثانية تصدى لها الحارس محمد الشناوي ببراعة.

وفي الدقيقة 12 أرسل نبيل لعمارة كرة إلى داخل منطقة جزاء الأهلي من ركلة حرة على رأس زميله توميسانغ أوريبوني لكن الشناوي أنقذ الموقف.

وبعدها مرر كهربا كرة إلى زميله المغربي الوافد الجديد رضا سليم الذي انفرد بالمرمى لكن حارس اتحاد العاصمة تصدى لتسديدته ببراعة.

وفي الدقيقة 26 سقط كهربا داخل منطقة الجزاء وعاد حكم المباراة إلى تقنية الفيديو لكنه أعطى بطاقة صفراء للمهاجم وسط اعتراضات قوية.

وبعد مرور نصف ساعة مرر التونسي علي معلول إلى زميله المغربي سليم الذي سدد كرة من يسار المنطقة تصدى لها حارس اتحاد العاصمة.

وفي الدقيقة الخامسة والأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول تبادل حسين الشحات الكرة بشكل رائع مع إمام عاشور ليسدد الأخير كرة من يسار منطقة الجزاء تصدى لها حارس اتحاد العاصمة بعد عدة محاولات سبقتها للأهلي للتعادل.

ما أجمل تلك اللحظات! 🤩 🇩🇿 لحظة إعلان اتحاد العاصمة بطلًا لكأس السوبر الإفريقي. 🔴⚫️#TotalEnergiesCAFSC | #SuperAfricaInTaif pic.twitter.com/EYbxMLkkaY — كأس السوبر الإفريقي 🏆 (@CAFCLCC_ar) September 15, 2023

واندفع الأهلي بقوة مع انطلاق الشوط الثاني ومرر الشحات الكرة إلى زميله سليم لكنها كادت تغالط الحارس.

وبعدها سدد الشحات من ركلة حرة من خارج المنطقة لكنها ارتطمت بالدفاع، كما شكل علي معلول الكثير من الخطورة.

وأجرى الأهلي تغييرين في الدقيقة 65 بمشاركة بيرسي تاو وصلاح محسن وخروج مروان عطية ورضا سليم.

وأنقذ حارس اتحاد العاصمة كرة خطيرة بأطراف أصابعه من كهربا في الدقيقة 73.

وتصدى الشناوي حارس الأهلي لمحاولة خطيرة من الفريق الجزائري قبل أن يسدد بيرسي تاو كرة قوية حادت عن المرمى في الدقيقة 83.

وضغط الأهلي بقوة في الدقائق الأخيرة لكن الدفاع المنظم للفريق الجزائري حرم الفريق المصري من إدراك التعادل.