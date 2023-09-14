شاهد- ميسي يشتري منزلاً بـ 10 ملايين يورو في ميامي

أنفق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق إنتر ميامي الأميركي نحو 10 ملايين يورو لشراء منزل فخم في بلدة "فورت لاندرديل" بمدينة ميامي. ويمتلك اللاعب (36 عاما) محفظة عقارية بقيمة نحو 18 مليون يورو بهذه المدينة التي تتكون من 4 شقق فاخرة.

لكن "البولغا" يواصل زيادة عدد المنازل التي يمتلكها، وأضاف الآن منزلاً ضخمًا إلى القائمة. وقد أنهى وكلاء العقارات صفقة القصر مع ممثلين عن "الليو" الاثنين الماضي والذي يأتي مع نحو 52 مترا من الواجهة البحرية.

ووفقًا لمجلة فوربس العالمية، تبلغ مساحة القصر نحو ألف متر مربع، ويتكون من 8 غرف نوم و9 حمامات ومرآب يسع 3 سيارات، ومسبح.

وفيه أيضا منتجع صحي وغرفة للياقة البدنية ورصيفان للقوارب. وهو قريب من ملعب إنتر ميامي.

لقطات من التصوير الجوي لمنزل الأسطورة ميسي الجديد في فلوريدا😍 pic.twitter.com/lJYOEH4PlO — Messi Xtra (@M30Xtra) September 12, 2023

ولم يشارك ميسي -الموجود حاليا مع منتخب بلاده- في فوز "التانغو" على بوليفيا بثلاثية نظيفة في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026.

وتأتي عملية الشراء بعد أن كان ميسي يبحث مع زوجته أنتونيلا روكوزو عن منزل لعائلته.

والجزء الداخلي من المنزل مثير للإعجاب تمامًا مثل الخارج. وهناك الكثير من الديكورات الفريدة والكثير من الضوء الطبيعي بالمنزل الذي يأتي من خلال النوافذ الكبيرة التي ستسمح لميسي بالاستمتاع بمناظر المياه في الخارج.

وشهدت المنطقة التي اشترى فيها ميسي عملية شراء قياسية -قبل عامين فقط- عندما أنفق الناشط على وسائل التواصل باتريك بيت ديفيد نحو 19 مليون يورو على قصره الخاص.

ومن المقرر أن تستضيف المنطقة الراقية، جنوب فلوريدا، ميسي وعائلته العامين المقبلين على الأقل بعد أن وقع عقدًا مع إنتر ميامي حتى عام 2025. ويُعتقد أن يبلغ العقد الجديد لأسطورة برشلونة السابق نحو 55 مليون يورو سنويا.