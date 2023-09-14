بونو ضمن قائمة الحراس.. الفيفا يعلن أسماء المرشحين لجائزة "الأفضل"

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) -اليوم الخميس- عن قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في العالم لعام 2023.

وفتح الفيفا باب الترشيح أمام الجماهير للتصويت في اختيار الفائزين بجوائز أفضل لاعب، وأفضل لاعبة، وأفضل مدرب للرجال، وأفضل مدرب لكرة القدم النسائية، وأفضل حارس مرمى، وأفضل حارسة مرمى، وجائزة الجماهير.

ويتم اختيار الفائز بناء على عملية تصويت يشارك فيها مدربون وقادة المنتخبات، إلى جانب المشجعين، ومجموعة مختارة من الصحفيين.

قائمة المرشحين لجائزة لاعب The Best FIFA الأفضل 🔥 صوت للاعبك المفضل 👇 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) September 14, 2023

وتشمل مدة التقييم الفترة بين يوم 19 ديسمبر/كانون الأول 2022 و20 أغسطس/آب 2023، أي أن الأداء خلال فترة كأس العالم 2022 في قطر لم يتم أخذه في الحسبان.

أما بخصوص فئات السيدات، فتم التصويت على ما قدمته المتنافسات في الفترة بين الأول من أغسطس/آب 2022 و20 أغسطس/آب 2023، وهو اليوم الذي شهد نهائي كأس العالم للسيدات بين إسبانيا وإنجلترا.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب 6 من مانشستر سيتي الإنجليزي من أصل 12 مرشحا، بالإضافة إلى الإسباني بيب غوارديولا مدرب سيتي المرشح لجائزة أفضل مدرب في العالم، أما بالنسبة لمدربي الكرة النسائية، فقد ضمت القائمة إيما هايس وسارينا ويغمان.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب

الأرجنتيني جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي)

الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش (إنتر ميلان- النصر)

البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)

الألماني إيلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي- برشلونة)

النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)

الإسباني رودريغو هيرنانديز "رودري" (مانشستر سيتي)

الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (نابولي)

الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان- إنتر ميامي)

النيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي)

الإنجليزي ديكلان رايس (وست هام يونايتد الإنجليزي- أرسنال)

البرتغالي برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)

قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب للرجال

الإسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي)

الإيطالي سيموني إنزاغي (إنتر ميلان)

الأسترالي أنجي بوستيكوغلو (سلتيك- توتنهام هوتسبير)

الإيطالي لوتشيانو سباليتي (نابولي- منتخب إيطاليا)

الإسباني تشافي هيرنانديز (برشلونة)

قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى

المرشحون لجائزة أفضل حارس مرمى ضمن جوائز #TheBest 🏆🧤 🇲🇦 ياسين بونو

🇧🇪 تيبو كورتوا

🇧🇷 إيديرسون

🇨🇲 أندريه أونانا

🇩🇪 مارك أندريه تير شتيجن صوت للاعبك المفضل 👇 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) September 14, 2023

المغربي ياسين بونو (إشبيلية- الهلال)

البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد)

البرازيلي إيدرسون (مانشستر سيتي)

الكاميروني أندريه أونانا (إنتر ميلان- مانشستر يونايتد)

الألماني مارك أندريه تير شتيغن (برشلونة)

قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة

الإسبانية أيتانا بونماتي (برشلونة)

الكولومبية ليندا كايسيدو (ريال مدريد)

الإنجليزية راشيل دالي (أستون فيلا)

الفرنسية كاديديانو دياني (أولمبيك ليون)

الأسترالية كايتلين فورد (أرسنال)

الأسترالية ماري فولر (مانشستر سيتي)

الإنجليزية أليكس غرينوود (مانشستر سيتي)

الإسبانية جينيفر هيرموسو (باتشوكا)

الأميركية ليندسي هوران (أولمبيك ليون)

السويدية أماندا إليستيدت (أرسنال)

الإنجليزية لورين جيمس (تشلسي)

الأسترالية سام كير (تشلسي)

الإسبانية مابي ليون (برشلونة)

اليابانية هيناتا ميازاوا (مانشستر يونايتد)

الإسبانية سلمى بارالويلو (برشلونة)

الإنجليزية كيرا والش (برشلونة)

قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب (مدربة) لفريق نسائي

السويدي بيتر غيرهاردسون (مدرب منتخب السويد للسيدات)

الإسباني جوناتان خيرالديس (مدرب فريق برشلونة للسيدات)

السويدي توني غوستافسون (مدرب منتخب أستراليا للسيدات)

الإنجليزية إيما هايس (مدربة فريق تشلسي للسيدات)

الهولندية سارينا فيخمان (مدربة منتخب إنجلترا للسيدات)

قائمة المرشحات لجائزة أفضل حارسة مرمى