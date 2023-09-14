أحدهم عراقي الأصل.. أبرز جواهر برشلونة بعد الأمين جمال

منذ وصوله إلى برشلونة في أكتوبر/تشرين الأول 2021 يولي تشافي هيرنانديز مدرب "البلوغرانا" اهتماما غير عادي بالمواهب الموجودة في أكاديمية لاماسيا التابعة للنادي "الكتالوني".

ولعل المفاجأة السارة لجماهير البرسا التي تدلل على اهتمام تشافي باللاعبين الشباب بزوغ نجم اللاعب الأمين جمال (16 عاما) الذي شارك في جميع مباريات الفريق الأول في الموسم الحالي 2023-2024، إضافة إلى استدعائه مؤخرا لصفوف منتخب إسبانيا للكبار وظهوره في مباراتين ضد جورجيا وقبرص في التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا (يورو 2024).

ويحرص تشافي دائما على استدعاء اللاعبين المواهب في لاماسيا من أجل التدرب مع الفريق الأول في محاولة منه لضخ دماء جديدة وشابة "للبارسا"، ومن بينهم مارك كاسادو وأليكس غاريدو.

🔵🔴🔝 Junto a Lamine Yamal, Xavi no pierde ojo de otros talentos de La Masia que suben con mucha fuerza 👍🔜 Garrido y Casadó ya han debutado con el primer equipo del Barça pero hay más que apuntan muy alto ✍ @martinezferran https://t.co/mDt1UIEI1s — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 13, 2023

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن تألق الأمين جمال بالإضافة إلى موهبة كاسادو وغاريدو كل ذلك يثبت أن "لاماسيا" هي بمثابة كنز لا ينضب، فهي تضم العديد من اللاعبين الشباب واليافعين ممن يحلمون بارتداء قميص الفريق الأول لبرشلونة بغض النظر عن أعمارهم.

وإضافة إلى جمال وكاسادو وغاريدو هناك الألماني من أصول عراقية نوح درويش (16 عاما) الذي يعد أحدث تعاقدات برشلونة لتعزيز صفوف الشباب، فقد تألق مع فريقه السابق فرايبورغ وبرز مع منتخب ألمانيا في كأس أوروبا تحت 17 عاما، ومنذ وصوله إلى لاماسيا في 8 أغسطس/آب 2023 رفع سقف التوقعات كثيرا بولادة موهبة جديدة في النادي "الكتالوني".

وتاليا أبرز المواهب التي يراقبها تشافي هيرنانديز في "لاماسيا":