أحدهم عراقي الأصل.. أبرز جواهر برشلونة بعد الأمين جمال
منذ وصوله إلى برشلونة في أكتوبر/تشرين الأول 2021 يولي تشافي هيرنانديز مدرب "البلوغرانا" اهتماما غير عادي بالمواهب الموجودة في أكاديمية لاماسيا التابعة للنادي "الكتالوني".
ولعل المفاجأة السارة لجماهير البرسا التي تدلل على اهتمام تشافي باللاعبين الشباب بزوغ نجم اللاعب الأمين جمال (16 عاما) الذي شارك في جميع مباريات الفريق الأول في الموسم الحالي 2023-2024، إضافة إلى استدعائه مؤخرا لصفوف منتخب إسبانيا للكبار وظهوره في مباراتين ضد جورجيا وقبرص في التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا (يورو 2024).
ويحرص تشافي دائما على استدعاء اللاعبين المواهب في لاماسيا من أجل التدرب مع الفريق الأول في محاولة منه لضخ دماء جديدة وشابة "للبارسا"، ومن بينهم مارك كاسادو وأليكس غاريدو.
🔵🔴🔝 Junto a Lamine Yamal, Xavi no pierde ojo de otros talentos de La Masia que suben con mucha fuerza
👍🔜 Garrido y Casadó ya han debutado con el primer equipo del Barça pero hay más que apuntan muy alto
✍ @martinezferran https://t.co/mDt1UIEI1s
— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 13, 2023
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن تألق الأمين جمال بالإضافة إلى موهبة كاسادو وغاريدو كل ذلك يثبت أن "لاماسيا" هي بمثابة كنز لا ينضب، فهي تضم العديد من اللاعبين الشباب واليافعين ممن يحلمون بارتداء قميص الفريق الأول لبرشلونة بغض النظر عن أعمارهم.
وإضافة إلى جمال وكاسادو وغاريدو هناك الألماني من أصول عراقية نوح درويش (16 عاما) الذي يعد أحدث تعاقدات برشلونة لتعزيز صفوف الشباب، فقد تألق مع فريقه السابق فرايبورغ وبرز مع منتخب ألمانيا في كأس أوروبا تحت 17 عاما، ومنذ وصوله إلى لاماسيا في 8 أغسطس/آب 2023 رفع سقف التوقعات كثيرا بولادة موهبة جديدة في النادي "الكتالوني".
وتاليا أبرز المواهب التي يراقبها تشافي هيرنانديز في "لاماسيا":
- جيل فيرنانديز (15 عاما): يلعب في خط الوسط ويتمتع بمهارة عالية، وهو الجوهرة العظيمة في لاماسيا بعد الأمين جمال، ووكيل أعماله هو خورخي مينديز المعروف بعلاقته القوية مع الرئيس خوان لابورتا.
- توني فيرنانديز (15 عاما): مهاجم من الطراز الرفيع ويتقن اللعب بالقدم اليسرى، وهو ابن عم جيل فيرنانديز.
- باو كوبارسي (16 عاما): يلعب في قلب الدفاع ويتمتع بإمكانيات كبيرة، وقد يحجز مكانا له في الفريق الأول قريبا، كان بمثابة مفاجأة سعيدة لتشافي بسبب شخصيته القيادية وقدراته الفنية العالية، واستدعي بالفعل إلى قائمة كبار برشلونة في "الليغا" بموسم 2023-2024.
- ميكائيل فاي (19 عاما): قلب دفاع من السنغال، يلعب بالقدم اليسرى ويتميز بقوة بدنية هائلة، وحاز على إعجاب تشافي في فترة الإعداد للموسم الحالي، ومن المنتظر أن يتطور أكثر تحت قيادة المدرب رافا ماركيز من أجل تجهيزه لفريق الكبار.
- مارك برنال (16 عاما): مستقبل خط وسط برشلونة، يتميز بلياقة بدنية عالية وطول فارع، إذ يبلغ 190 سنتيمترا.
- بول بريم (17 عاما): لاعب موهوب جديد في خط وسط برشلونة ويحبه تشافي كثيرا، لعب مباراة "البلوغرانا" الودية ضد فيسيل كوبي الياباني مع نهاية الموسم الماضي 2022-2023 لكنه الآن يركز على ظهوره مع الفريق الرديف.
- هيكتور فورت (17 عاما): انضم إلى منتخب إسبانيا في كافة الفئات العمرية حتى سنه ويملك مهارات مميزة، استدعاه تشافي للتدرب مع الفريق الأول لبرشلونة.
- داني رودريغيز (18 عاما): يلعب على الجهة اليمنى، ويتميز بانطلاقات سريعة للغاية، وجودته الفنية جذبت أنظار مسؤولي برشلونة إليه.
- نيل فيسينس (15 عاما): لاعب يافع وصل إلى برشلونة من جاره جيرونا، يشغل مركز خط الوسط، وتم اكتشاف مهاراته مع فرق الهواة، ينظر إليه برشلونة على أنه مستقبل الفريق، وهو شقيق بيال فيسينس لاعب فريق الشباب.
- مارك غويو (17 عاما): يلعب في خط الوسط الهجومي، شارك إلى جانب الأمين جمال مع منتخب إسبانيا في كأس أوروبا تحت 17 عاما، ودفع به تشافي في المباراة الودية ضد فيسيل كوبي الياباني في يونيو/حزيران الماضي.
- أوناي هيرنانديز (18 عاما): صعد من فريق الشباب إلى الرديف في الموسم الجديد، وهو لاعب يتمتع بالسرعة ودقة التمرير وإخراج الكرة من الأماكن الضيقة بسلاسة وتحرير فريقه من الضغط.
- دييغو كوشين (17 عاما): هو أفضل حارس مرمى في لاماسيا حاليا، ومن الممكن أن يظهر مع الفريق الأول هذا الموسم مستغلا رحيل أرناو تيناس الحارس المولود في ميامي الأميركية، يبلغ طوله 190 سنتيمترا، بحاجة إلى الخبرة ومواصلة النمو من أجل استلام حراسة مرمى برشلونة في المستقبل، خاصة أنه بارع باللعب بالقدمين.
- خوان هيرنانديز (16 عاما): أحد الأجنحة الهجوميين الواعدين، ليس فقط بمستقبل برشلونة فقط بل في العالم، يتميز بقدرته على اختراق دفاعات المنافسين من الخارج إلى الداخل.
- أوسكار غيستاو (15 عاما): هو أحد المواهب القادمة بقوة من لاماسيا، حصل على فرصة التدرب مع الفريق الأول بالفعل، يُنظر إلى مستواه على أنه أعلى من أبناء جيله، وعلى الرغم من صغر سنه فإنه شارك قبل أيام في إحدى مباريات برشلونة تحت 19 عاما.
- بيدرو فيرنانديز (15 عاما): يفضل اللعب في مركز خط الوسط المهاجم، لكن يمكنه شغل مركز الجناح والوجود أيضا بين الخطوط، وصل إلى لاماسيا العام الماضي، ومثله الأعلى هو غافي.