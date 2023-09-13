يتألق مع ريال مدريد وإنجلترا.. بيلينغهام أفضل لاعب شاب بالعالم حاليا

‬عاد جود بيلينغهام من يوم سييء نادر في مسيرته الكروية، بأداء رائع في فوز ودي لإنجلترا 3-1 على أسكتلندا -أمس الثلاثاء- مما يؤكد مجددا سبب اعتباره أفضل اللاعبين الشباب في العالم حاليا.

وحقق اللاعب البالغ عمره 20 عاما نجاجا كبيرا في ريال مدريد، حيث سجل 5 أهداف في أول 4 مباريات له مع النادي الإسباني منذ انتقاله في صفقة ضخمة من دورتموند خلال فترة الانتقالات الأخيرة.

ومثل العديد من زملائه لم يقدم أفضل مستوياته خلال التعادل 1-1 مع أوكرانيا يوم السبت الماضي لتفقد إنجلترا نقاطا لأول مرة في المجموعة الثالثة بتصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2024.

لكن أمام أسكتلندا المتفوقة، قدم أداء مثيرا عندما لعب في مركز أقرب إلى منطقة الجزاء، إذ سجل هدفا وصنع آخر للقائد هاري كين.

وقال "لم أكن سعيدا بأدائي أمام أوكرانيا، لم يكن الأداء قريبا من أفضل ما لدي والدافع دائما تقديم أفضل ما لدي. لقد كنت قريبا من أفضل مستوياتي الليلة.. إنه مجرد دور أكثر حرية حقا. لقد حصلت على الحرية من زملائي الرائعين في الفريق والمدرب (كارلو أنشيلوتي) في ريال مدريد".

وتابع "أعلم أن الأمر يعتمد على الطريقة التي نلعب بها (في إنجلترا)، ولدينا الكثير من اللاعبين الرائعين الذين يمكننا استيعابهم وبالتالي فإن الفريق يأتي في المقام الأول دائما. استمتعت حقا باللعب في هذا المركز".

وفي حين أن بيلينغهام يمكنه بلا شك اللعب في أي مركز، فإن غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا يعلم أن التأكد من السماح للنجم الشاب بالاستفادة الكاملة من تعدد مواهبه ومراكزه سيكون أمرا أساسيا لطموحات إنجلترا للفوز ببطولة أوروبا 2024.

بدوره، قال لاعب وسط أسكتلندا السابق جريم سونيس لمحطة 4 التلفزيونية "بالنسبة لشاب يتمتع بهذا النوع من العقل الكروي، فأنا أحب مشاهدته. جود بيلينغهام هو الصفقة الحقيقية".

وأوضح ساوثغيت أن بيلينغهام ليس لديه أي شيء ليثبته رغم العرض الباهت أمام أوكرانيا، حيث جعل هذا التعادل إنجلترا في الصدارة بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيها‭ ‬في المجموعة الثالثة بتصفيات بطولة أوروبا 2024.

وأضاف ساوثجيت "لم تكن مباراة السبت الماضي الأفضل له، لكننا لم نكن على المستوى الذي أردناه وكنا نعلم أنه يتمتع بشخصية رائعة للعودة بعد ذلك".

وختم "كان أداؤه رائعا ولن تغير مباراة واحدة ذلك. بصفته لاعب وسط مهاجما أو حيث لعب أمس، فهو يحرص على دخول منطقة الجزاء.. كانت مهاراته في الضغط مهمة جدا. من الصعب الأداء ضد طريقة

لعب أسكتلندا، لذلك قمنا بتغيير طريقتنا قليلا وقد فعل ذلك بشكل جيد".