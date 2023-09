لعب في 4 عقود مختلفة.. صاحب أطول مسيرة دولية بكرة القدم يعلن اعتزاله

بعد أن خاض 137 مباراة مع أندورا على مدار 26 عاما في 4 عقود مختلفة، شارك إيلديفونس ليما لآخر مرة مع منتخب بلاده أندورا أمس الثلاثاء، ليسدل الستار على أطول مسيرة دولية في كرة القدم للرجال.

وخاض ليما (43 عاما) مباراته الدولية الأولى مع أندورا، عندما كان عمره 17 عاما في الهزيمة 1-4 أمام إستونيا في 1997 التي كانت ثاني مباراة دولية رسمية لبلاده.

وسجل المدافع 11 هدفا خلال مسيرته مع أندورا، وارتدى شارة قيادة المنتخب الوطني.

وفي 2021، أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أن ليما حقق الرقم القياسي لأطول مسيرة لعب دولية للاعب كرة قدم.

After 26 years and 137 caps, Andorra captain Ildefons Lima has hung up his boots. 🇦🇩👏

