لعب في 4 عقود مختلفة.. صاحب أطول مسيرة دولية بكرة القدم يعلن اعتزاله

بعد أن خاض 137 مباراة مع أندورا على مدار 26 عاما في 4 عقود مختلفة، شارك إيلديفونس ليما لآخر مرة مع منتخب بلاده أندورا أمس الثلاثاء، ليسدل الستار على أطول مسيرة دولية في كرة القدم للرجال.

وخاض ليما (43 عاما) مباراته الدولية الأولى مع أندورا، عندما كان عمره 17 عاما في الهزيمة 1-4 أمام إستونيا في 1997 التي كانت ثاني مباراة دولية رسمية لبلاده.

وسجل المدافع 11 هدفا خلال مسيرته مع أندورا، وارتدى شارة قيادة المنتخب الوطني.

وفي 2021، أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أن ليما حقق الرقم القياسي لأطول مسيرة لعب دولية للاعب كرة قدم.

After 26 years and 137 caps, Andorra captain Ildefons Lima has hung up his boots. 🇦🇩👏 A lot has happened in the world of football since the 43 year old made his international debut in 1997! (THREAD 🧵) pic.twitter.com/qCiamIlZZF — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 13, 2023

ولعب ليما 23 دقيقة في المباراة التي خسرتها أندورا صفر-3 أمام سويسرا في تصفيات بطولة أوروبا 2024، حيث بدأ المباراة قبل أن يتم استبداله وسط تصفيق حار من المشجعين في ملعب توربيون في سويسرا.

وأشرك المدرب بدلا منه في المباراة زميله ريكارد فرنانديز بيتريو، الذي ولد بعد عامين -تقريبا- من ظهور ليما الدولي الأول.

وبمشاركته أمام سويسرا أصبح ليما -أيضا- أكبر لاعب كرة قدم سنا يشارك في مباراة بتصفيات بطولة أوروبا.

وقال الاتحاد الأوروبي (يويفا) على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، "تهانينا للاعب أندورا إيلديفونس ليما على رحلته المذهلة. أطول مسيرة مع منتخب وطني على الإطلاق".

والرقم القياسي للسيدات لأطول مسيرة دولية تحمله اللاعبة البرازيلية السابقة فورميغا، التي لعبت لمدة 26 عاما بين 1995 و2021 وخاضت أكثر من 200 مباراة.

ويعدّ ليما ثالث لاعب كرة قدم أوروبي يشارك في 4 عقود مختلفة، إلى جانب الويلزي بيلي ميريديث (1895 – 1920)، والفنلندي ياري ليتمانين (1989 – 2010).

Tras 26 años de carrera, Ildefons Lima, de 43 años, juega su último partido con la Selección de Andorra. Leyenda. ⚽🇦🇩❤️pic.twitter.com/Y9ixY6WshD — Fodboldworld (@fodboldword) September 12, 2023

وعلى مستوى الأندية، لعب ليما لأندية عدة؛ أبرزها: إسبانيول ولاس بالماس ورايو فاليكانو في إسبانيا، ويدافع حاليا عن ألوان فريق أندورا بي، المملوك لمدافع برشلونة والمنتخب الإسباني السابق جيرارد بيكيه.