شاهد- بعد تسجيله هدفا في مرماه.. مدرب إنجلترا يهاجم المتنمرين على ماغواير

قال الإنجليزي غاريث ساوثغيت، مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم، إنه لم ير من قبل لاعبا يعامَل بالطريقة التي تحدث مع قلب دفاع المنتخب هاري ماغواير، واصفا الانتقادات الشديدة له بأنها "سخيفة" و"مزحة".

وبعد مرور أكثر من عامين على اختياره في تشكيل المثالي ببطولة أمم أوروبا، أصبح اللاعب البالغ من العمر 30 عاما موضوعا للدعابات للكثيرين.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن ماغواير خاض أول مباراة له هذا الموسم كأساسي يوم السبت الماضي عندما تعادل المنتخب الإنجليزي مع نظيره الأوكراني 1-1 في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا "يورو 2024" وسخر منه من دون رحمة عندما شارك كبديل في الشوط الثاني من الودية أمام المنتخب الإسكتلندي بعدها بثلاثة أيام.

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وسجل ماغواير هدفا عكسيا ولكن في النهاية فاز المنتخب الإنجليزي 3-1، ولكن الجماهير الاسكتلندية احتفلت سريعا بالهدف الذي أحرزهماغواير في مرمى فريقه.

وقال ساوثغيت إنه "من وجهة نظر مشجع اسكتلندي، أتفهم هذه السخرية، ولا يوجد لدي أي شكوى مما فعلوه". وأوضح "بصراحة، أنها نتيجة للمعاملة السخيفة التي يتعرض لها منذ فترة طويلة".

وأضاف "أعتقد أن جماهيرنا أدركت هذا، ربما يوجد القليل من الضغوط الشديدة من جماهيرنا، ولكننا لن نسمح بأن تصل ضغوط أخرى من آخرين إليه".

وأضاف أنه "لم ير من قبل أي لاعب يتم معاملته بالطريقة التي تحدث مع ماغواير، ليس من قبل الجماهير الاسكتلندية، ولكن من معلقينا ونقادنا أيا كان الأمر".

وأردف لقد "صنعوا شيئا يفوق أي شيء رأيته.. كانماغواير ركيزة أساسية لنا في ثاني أنجح فترات المنتخب الإنجليزي منذ عقود. كان جزءا رئيسيا من تلك النجاحات".

وختم أنه "في كل مرة يشارك في الملعب، ما يظهره من صمود ومن تمريرات أمر مذهل للغاية".

وهتفت الجماهير الإنجليزبة باسم ماغواير طوال الشوط الثاني، وذلك بعد أن أضاف هاري كين الهدف الثالث عقب هدفي فيل فودين وجود بيلينغهام.