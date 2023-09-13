دقيقة صمت في المباريات الأوروبية حدادا على ضحايا إعصار ليبيا وزلزال المغرب

وقف لاعبو المنتخبات الأوروبية دقيقة صمت قبل انطلاق مبارياتهم الرسمية والودية حدادا على ضحايا إعصار ليبيا وزلزال المغرب اللذين أوديا بحياة آلاف الأشخاص، في وقت واست فيه عشرات الأندية الأوروبية ليبيا وقدمت التعازي وعبرت عن تضامنها.

وقال الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) -في منشور على حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقا)- "يقف يويفا دقيقة صمت في جميع المباريات المقبلة للمنتخبات والأندية حتى نهاية الأسبوع المقبل، حدادا على ضحايا الفيضانات في ليبيا والزلزال في المغرب".

دقيقة صمت حداداً على أرواح ضحايا زلزال المغرب 🇲🇦 وفياضانات ليبيا 🇱🇾#تصفيات_أمم_أوروبا #زلزال_المغرب pic.twitter.com/a7eItOZClM — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 12, 2023

وأضاف الاتحاد أن "قلوب كرة القدم الأوروبية مع شعبي ليبيا والمغرب في هذه الأوقات الصعبة".

وتسبب إعصار دانيال في مصرع أكثر من 5300 شخص في مدينة درنة الليبية وحدها، وسط توقعات بأن ترتفع حصيلة ضحايا الإعصار في درنة إلى 10 آلاف قتيل، مع خسائر مادية كبيرة.

على صعيد آخر، وفقا لأحدث بيانات وزارة الداخلية المغربية، أمس الثلاثاء، أودى الزلزال بحياة أكثر من 2900 شخص وأصاب 5530، بالإضافة إلى دمار مادي كبير.

وتعد فرق برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان وميلان وليفربول أبرز الفرق المتضامنة مع ضحايا ليبيا.

تعازي الجميع في #فياريال إلى كل عائالات ضحايا #إعصار_دانيال ونتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين 🇱🇾 pic.twitter.com/Nx3aWBzWRX — فياريال (@Arab_Villarreal) September 12, 2023

قلوبنا مع الشعب الليبي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. تعازينا لأسر الضحايا والشفاء للمصابين 🙏🏼 نتمنى السلامة للجميع🇱🇾 #اعصار_دانيال_ليبيا — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) September 12, 2023

يتقدم نادي برشلونة بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا #فيضانات_ليبيا، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين والمتضررين. — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 12, 2023

أسرة باريس سان جيرمان برمتها تتضامن مع أصدقائنا المغاربة في أعقاب الزلزال المروع. نتقدم بأحر التعازي لأهالي الضحايا. قلوبنا معكم! 💙❤️ — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) September 9, 2023

خالص التعازي من الجميع في نادي #روما إلى عائلات وأصدقاء ضحايا إعصار ليبيا ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين. — اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) September 12, 2023

قلوبنا مع الشعب الليبي أجمع في هذه الأحداث الأليمة..

خالص تعازينا لأسر الضحايا، وتمنياتنا بالسلامة للجميع 🇱🇾🙏 — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) September 11, 2023

خالص تعازينا في ضحايا الإعصار الذي ضرب ليبيا، وخالص تمنياتنا بالسلامة للجميع..

قلوبنا معكم في هذه الأوقات العصيبة 🇱🇾💔 — إنتر (@Inter_ar) September 12, 2023

نادي أستون فيلا يعزي في ضحايا الإعصار الذي وقع في ليبيا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين.#إعصار_دانيال#الفيلانز 🦁 — أستون فيلا (@AVFCArabia) September 12, 2023

⚫ | بأصدق مشاعر التضامن، نادي الزمالك يقدّم خالص التعازي والمواساة لضحايا إعصار دانيال الذي ضرب شرق دولة ليبيا الشقيقة، سائلين المَولى -عزّ وجلّ- أن يمُنّ على المصابين بالشفاء العاجل 🇱🇾 حفظ الله ليبيا وأهلها من كل مكروه وسوء 🙏🏻 #Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/gYB2fYw2VN — Zamalek SC (@ZSCOfficial) September 12, 2023

جميعنا في نادي ليفربول نتقدم بخالص التعازي إلى عائلات وأصدقاء ضحايا إعصار ليبيا المدمر ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين. — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 12, 2023

حفظ الله ليبيا وشعبها من كل مكروه 🇱🇾 pic.twitter.com/8TuKG46rxL — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) September 12, 2023