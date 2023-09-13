رياضة

دقيقة صمت في المباريات الأوروبية حدادا على ضحايا إعصار ليبيا وزلزال المغرب

International Friendly - Scotland v England
لاعبو المنتخبات الأوروبية وقفوا دقيقة صمت قبل انطلاق مبارياتهم الرسمية والودية حدادا على ضحايا إعصار ليبيا وزلزال المغرب (رويترز)
13/9/2023

وقف لاعبو المنتخبات الأوروبية دقيقة صمت قبل انطلاق مبارياتهم الرسمية والودية حدادا على ضحايا إعصار ليبيا وزلزال المغرب اللذين أوديا بحياة آلاف الأشخاص، في وقت واست فيه عشرات الأندية الأوروبية ليبيا وقدمت التعازي وعبرت عن تضامنها.

وقال الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) -في منشور على حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقا)- "يقف يويفا دقيقة صمت في جميع المباريات المقبلة للمنتخبات والأندية حتى نهاية الأسبوع المقبل، حدادا على ضحايا الفيضانات في ليبيا والزلزال في المغرب".

وأضاف الاتحاد أن "قلوب كرة القدم الأوروبية مع شعبي ليبيا والمغرب في هذه الأوقات الصعبة".

وتسبب إعصار دانيال في مصرع أكثر من 5300 شخص في مدينة درنة الليبية وحدها، وسط توقعات بأن ترتفع حصيلة ضحايا الإعصار في درنة إلى 10 آلاف قتيل، مع خسائر مادية كبيرة.

على صعيد آخر، وفقا لأحدث بيانات وزارة الداخلية المغربية، أمس الثلاثاء، أودى الزلزال بحياة أكثر من 2900 شخص وأصاب 5530، بالإضافة إلى دمار مادي كبير.

وتعد فرق برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان وميلان وليفربول أبرز الفرق المتضامنة مع ضحايا ليبيا.

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات