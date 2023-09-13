بعد 11 عاما مع سان جيرمان.. فيراتي ينضم رسميا للعربي القطري

أعلن نادي العربي المنافس في دوري نجوم قطر لكرة القدم، اليوم الأربعاء، التعاقد مع الدولي الإيطالي ماركو فيراتي قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكر النادي عبر حسابه على منصة إكس "ها نحن ذا.. فيراتي عرباوي" مصحوبا بمقطع فيديو يظهر فيه اللاعب مرتديا قميص النادي.

تعاقدت إدارة النادي العربي مع النجم الدولي الإيطالي ماركو فيراتي قادماً من نادي باريس سان جيرمان لمدة ثلاث مواسم 🔴⚪️🦅#فيراتي_عرباوي#العربي pic.twitter.com/7iAIuhHlFo — Al-Arabi Sports Club (@alarabi_club) September 13, 2023

وقال فيراتي لموقع سان جيرمان على الإنترنت "كنت فخورا للغاية بارتداء ألوان باريس سان جيرمان لأكثر من عقد من الزمن، والتنافس مع العديد من اللاعبين العظماء وحصد 30 لقبا".

وأضاف "سيكون لباريس والنادي وأنصاره مكان خاص جدا في قلبي بشكل دائم. سأظل باريسيا إلى الأبد".

وانضم فيراتي إلى سان جيرمان في 2012 قادما من نادي بيسكارا مسقط رأسه. ودفع الفريق الفرنسي 12 مليون يورو للاعب البالغ من العمر 19 عاما وقتها.

وأنهى العربي الموسم الماضي في المركز الثاني خلف الدحيل الفائز بلقب الدوري، وبدأ الموسم الحالي بـ3 تعادلات. وستظل فترة الانتقالات مستمرة في قطر حتى 18 سبتمبر/ أيلول الجاري.