رياضة

بعد 11 عاما مع سان جيرمان.. فيراتي ينضم رسميا للعربي القطري

تعاقدت إدارة النادي العربي مع النجم الدولي الإيطالي ماركو فيراتي قادماً من نادي باريس سان جيرمان لمدة ثلاث مواسم المصدر : صفحه Al-Arabi Sports Club تويتر
فيراتي (يسار) انتقل للعربي بعد مشوار طويل مع باريس سان جيرمان (مواقع التواصل)
13/9/2023

أعلن نادي العربي المنافس في دوري نجوم قطر لكرة القدم، اليوم الأربعاء، التعاقد مع الدولي الإيطالي ماركو فيراتي قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكر النادي عبر حسابه على منصة إكس "ها نحن ذا.. فيراتي عرباوي" مصحوبا بمقطع فيديو يظهر فيه اللاعب مرتديا قميص النادي.

وقال فيراتي لموقع سان جيرمان على الإنترنت "كنت فخورا للغاية بارتداء ألوان باريس سان جيرمان لأكثر من عقد من الزمن، والتنافس مع العديد من اللاعبين العظماء وحصد 30 لقبا".

وأضاف "سيكون لباريس والنادي وأنصاره مكان خاص جدا في قلبي بشكل دائم. سأظل باريسيا إلى الأبد".

وانضم فيراتي إلى سان جيرمان في 2012 قادما من نادي بيسكارا مسقط رأسه. ودفع الفريق الفرنسي 12 مليون يورو للاعب البالغ من العمر 19 عاما وقتها.

وأنهى العربي الموسم الماضي في المركز الثاني خلف الدحيل الفائز بلقب الدوري، وبدأ الموسم الحالي بـ3 تعادلات. وستظل فترة الانتقالات مستمرة في قطر حتى 18 سبتمبر/ أيلول الجاري.

المصدر : وكالات