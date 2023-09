بعد مسيرة مظفرة مع النادي.. بونوتشي يقاضي يوفنتوس

قرر ليوناردو بونوتشي نجم وقائد يوفنتوس الإيطالي السابق بكرة القدم تصعيد الموقف ضد "السيدة العجوز"، ورفع دعوى قضائية ضده بسبب قرار فسخ عقده قبل عام واحد من نهايته ومن طرف واحد ودون موافقته.

وانضم بونوتشي في صفقة انتقال حر إلى يونيون برلين الألماني في الأول من الشهر الجاري عقب رحيله عن "اليوفي"، الذي استغنى عن خدماته واستبعده من تحضيرات الفريق للموسم الجديد.

وأكد موقع "فوتبول إيطاليا" أن بونوتشي (36 عاما) قرر اتخاذ إجراءات قانونية ضد يوفنتوس بسبب ممارسات النادي بحقه خلال فترة الإعداد.

وأوضح أن محاميَي اللاعب سيطالبان النادي بدفع تعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بالمدافع خلال فترة الصيف الحالي، حيث اُضطر إلى خوض تدريبات بشكل منفصل بعيدا عن الفريق بعدما وضعه المدرب ماسيميليانو أليغري خارج خططه للموسم الجاري.

⚠️ Leonardo Bonucci will initiate legal action against Juventus.

“Lack of adequate training conditions available to him, damage of image and professional nature”.

Any gainings will be donate by Bonucci to Neuroland charity, supporting families of children hospitalised in Turin. pic.twitter.com/aTkLQOVU2r

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 12, 2023