بعد مسيرة مظفرة مع النادي.. بونوتشي يقاضي يوفنتوس

قرر ليوناردو بونوتشي نجم وقائد يوفنتوس الإيطالي السابق بكرة القدم تصعيد الموقف ضد "السيدة العجوز"، ورفع دعوى قضائية ضده بسبب قرار فسخ عقده قبل عام واحد من نهايته ومن طرف واحد ودون موافقته.

وانضم بونوتشي في صفقة انتقال حر إلى يونيون برلين الألماني في الأول من الشهر الجاري عقب رحيله عن "اليوفي"، الذي استغنى عن خدماته واستبعده من تحضيرات الفريق للموسم الجديد.

وأكد موقع "فوتبول إيطاليا" أن بونوتشي (36 عاما) قرر اتخاذ إجراءات قانونية ضد يوفنتوس بسبب ممارسات النادي بحقه خلال فترة الإعداد.

وأوضح أن محاميَي اللاعب سيطالبان النادي بدفع تعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بالمدافع خلال فترة الصيف الحالي، حيث اُضطر إلى خوض تدريبات بشكل منفصل بعيدا عن الفريق بعدما وضعه المدرب ماسيميليانو أليغري خارج خططه للموسم الجاري.

⚠️ Leonardo Bonucci will initiate legal action against Juventus. “Lack of adequate training conditions available to him, damage of image and professional nature”. Any gainings will be donate by Bonucci to Neuroland charity, supporting families of children hospitalised in Turin. pic.twitter.com/aTkLQOVU2r — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 12, 2023

ويؤمن بونوتشي بأن ناديه السابق لم يوفّر له الظروف المناسبة لخوض التدريبات، مما يخالف بشكل واضح الاتفاقية الجماعية التي وقّعت عليها أندية "الكالتشيو" مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وفق الموقع ذاته.

واضطر بونوتشي لخوض تدريبات مسائية بعيدا عن الفريق، كما تدّرب في أوقات مختلفة عن بقية زملائه، وبالإضافة لكل ذلك، فإن اللاعب لم يلتق بالطاقم الفني ليوفنتوس، ولم يتمكن من استخدام جميع مرافق التدريب وصالة الألعاب الرياضية والمسبح والمطعم.

وأكد بونوتشي أنه إذا كسب القضية، سيتبرع بالأموال لصالح إحدى المنظمات الخيرية التي تدعم أسر الأطفال الذين يعانون من أمراض في الأعصاب.

ويؤكد الموقع الإيطالي أن بونوتشي لا ينظر إلى هذه القضية على أنها معركة شخصية مع النادي، ولكنه بهذه الخطوة يمضي على خطى عدد من اللاعبين الذين عانوا من الأمر نفسه مع أنديتهم.

وانضم بونوتشي ليوفنتوس في المرة الأولى صيف عام 2010 قبل أن يغادر الفريق باتجاه ميلان لمدة موسم واحد، عاد بعده إلى "السيدة العجوز" في أغسطس/آب 2018.

وخلال هاتين الفترتين لعب بونوتشي مع يوفنتوس 502 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 37 هدفا وقدم لزملائه 10 تمريرات حاسمة، تُوج خلالها بـ17 لقبا هي الدوري الإيطالي (8) وكأس إيطاليا (4) وكأس السوبر الإيطالي (5).