"الفاتحة" وتبرعات مادية وعينية.. مباراة المغرب الودية تتحول لحفل تضامني مع ضحايا الزلزال

تصفيق حار ودقيقة صمت وتلاوة سورة "الفاتحة" وشعار "كلنا مع ضحايا الزلزال" على الشاشة الكبيرة بملعب بولارت في لنس في فرنسا. تلك كانت أجواء فوز المنتخب المغربي على نظيره البوركينابي بهدف نظيف -أمس الثلاثاء- في ودية، حيث عبّرت الجماهير عن مشاعرها في المدرجات بألوان المملكة.

وسجَّل لاعب وسط مرسيليا الفرنسي عز الدين أوناحي الهدف الوحيد في الدقيقة الـ36.

وقال المغربي منعم بنيس (39 عاما) "إنها وحدة وتضامن في الوقت نفسه"، في حين قال أحد أصدقائه ضاحكا "كنا نلعب على أرضنا"؛ في إشارة إلى كثرة المشجعين المغاربة في الملعب.

ورفع المشجعون عدة لافتات في الملعب؛ حيث طغى اللون الأحمر على الأخضر، إحداها كتب عليها "المغرب كله، جميعنا متحدون، تحية للضحايا".

وحظي اللاعبون المغاربة بحفاوة استقبال كبيرة عند دخولهم أرضية الملعب، ووقف بعدها جميع المشجعين لترديد النشيد الوطني المغربي، قبل الوقوف دقيقة صمت ختمت بقول "الله أكبر".

كما قُرئت سورة الفاتحة ترحما على ضحايا الزلزال.

"مساعدة إخواننا"

وقبل المباراة التي كانت الأولى لـ"أسود الأطلس" منذ وقوع الزلزال، توافد المشجعون والمقيمون على الملعب لجمع التبرعات لصالح الضحايا.

ملابس وأغطية وضمادات وأدوية، من بين ما حملته التبرعات في شاحنة متجهة إلى إسبانيا برا، ثم إلى المغرب بالباخرة.

وقال سعيد السعيدي (40 عاما) والذي ارتدى قميص المنتخب المغربي "شكرا لفرنسا التي تقف دائما إلى جانب المغاربة، في الاحتفال وفي المعاناة".

وبصوت مبحوح يضيف "نريد مساعدة إخواننا، ونتقاسم معهم كل ما لدينا"، مضيفا "أود أن أكون هناك، والدَيَّ هناك، والحمد لله أنهما على قيد الحياة، ولكن ما حدث يؤلمني كثيرا".

ووفق الجامعة (الاتحاد) الملكية المغربية لكرة القدم، فإن عائدات المباراة التي حضرها أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج، سيتم إيداعها في "الصندوق الخاص بتلقي المساهمات التطوعية التضامنية لتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي ضرب المملكة".

"هذه اللحظة التي كان ينبغي أن تكون احتفالية، أصبحت عملا تضامنيا"، هكذا لخَّص إبراهيم كوجان، نائب رئيس بلدية أفيون وأحد المسؤولين الذين أشرفوا على تنظيم عملية جمع التبرعات بالمشاركة مع بعض الجمعيات.

وبالإضافة إلى التبرعات العينية، تم جمع الأموال عند مداخل الملعب حيث وضعت صناديق ظهرت عليها أوراق نقدية كبيرة.