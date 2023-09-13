أرقام سجلت في فوز ألمانيا الودي على فرنسا

لم يكن فوز ألمانيا الودي على فرنسا 2-1 أمس الثلاثاء، في ملعب "سيغنال إدونا بارك" بمدينة دورتموند الألمانية، معنويا فقط بالنسبة لأبطال العالم 4 مرات (1954 و1974 و1990 و2014)، بل سجل أرقاما مهمة في تاريخ مواجهات الفريقين.

ويعد هذا الفوز:

الأول لمنتخب "المانشافت" على الديوك منذ 2014.

الأول للمنتخب الألماني منذ مارس/آذار الماضي.

أول خسارة تكبدتها فرنسا عام 2023.

أول مرة تهتز شباك المنتخب "الأزرق" في 2023 (لم يتلق أي هدف منذ الخسارة في نهائي مونديال قطر).

وسجل توماس مولر الهدف الأول للمنتخب الألماني في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف ليروي ساني الهدف الثاني في الدقيقة الـ87. وفي الدقيقة 89 سجل أنطوان غريزمان هدف فرنسا الوحيد من ضربة جزاء.

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وجاء هذا الفوز ليعيد بعض الأمل للمنتخب الألماني بعدما تلقى الفريق خسارة مدوية على أرضه وبين جماهيره السبت الماضي 1-4 أمام اليابان، الأمر الذي أدى إلى إقالة المدرب هانسي فليك وتعيين مدير المنتخب رودي فولر في منصب المدرب مؤقتا.

وفولر درب منتخب ألمانيا في مونديال 2002 وقاده إلى نهائي البطولة التي خسرها "المانشافت" أمام البرازيل بهدفين دون رد سجلهما رونالدو، وقبل مباراة أمس لم يشرف فولر على أي فريق خلال 18 عاما.

ويخوض المنتخب الألماني مباريات ودية استعدادا لأمم أوروبا التي ستقام على أرضه صيف العام المقبل، في حين يتصدر المنتخب الفرنسي المجموعة الثانية في تصفيات البطولة برصيد 15 نقطة بعد تحقيقه الفوز في كل مبارياته بالمجموعة التي تضم أيضا منتخبات هولندا واليونان وأيرلندا وجبل طارق.