لاعبو منتخب المغرب يتبرعون بمكافآتهم لضحايا الزلزال

أعلن لاعبو المنتخب المغربي لكرة القدم بالإضافة إلى الطاقم الفني والإداري، عزمهم التبرع ماليا لدعم عائلات ضحايا ومصابي الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد يوم الجمعة الماضي.

ونشر قائد "أسود الأطلس" رومان سايس وبقية اللاعبين عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة موحدة أكدوا خلالها أنهم سيتبرعون بجميع المكافآت التي سيحصلون عليها نظير مشاركاتهم مع المنتخب في الفترة المقبلة.

وجاء في الرسالة "سنساهم كلاعبين وأطر تقنية للمنتخب المغربي بجميع منح المباريات إلى غاية كأس أفريقيا. قلوبنا مع جميع الضحايا، نعدكم بالمزيد من المبادرات الإنسانية الأخرى، مغربنا واحد".

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة في ساحل العاج خلال الفترة من 13 يناير/كانون الثاني حتى 14 فبراير/شباط 2024.

ومن المقرر أن يلعب منتخب المغرب ضد نظيره من بوركينا فاسو مساء اليوم، بمدينة لانس الفرنسية في مباراة ودية.

وتأجلت مباراة المغرب وليبيريا التي كانت مقررة يوم السبت الماضي ضمن الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية لموعد لاحق بسبب تداعيات الزلزال.

ومن المنتظر أن يلعب "أسود الأطلس" ضد ساحل العاج في فترة التوقف الدولي المقبلة وبالتحديد يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل في مباراة ودية، بعدها سيواجه إريتريا وتنزانيا يومي 13 و18 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لحساب الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وكان لاعبو منتخب "أسود الأطلس" ومدربهم وليد الركراكي قد تبرعوا بالدم يوم السبت الماضي في أحد المراكز المخصصة بمدينة أغادير، وذلك بعد إعلان تأجيل مباراة المغرب وليبيريا.

يذكر أن منتخب المغرب تأهل بالفعل إلى كأس الأمم الأفريقية بغض النظر عن نتيجة المباراة المؤجلة ضد ليبيريا.