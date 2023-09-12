رغم استقطاب العديد من الأسماء الكبيرة والنجوم المتألقة في سماء كرة القدم، فإن هناك عدة صفقات لم تتم لأسباب تتعلق بالنوادي أو اللاعبين الذين فضلوا البقاء مع أنديتهم وتجديد عقودهم أو الانتقال إلى فرق أخرى.

وفي مقدمة هؤلاء اللاعبين يأتي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي رفض عرض الهلال السعودي، وفضل الانتقال إلى إنتر ميامي الأميركي براتب سنوي يصل إلى 50 مليون دولار. وتحدث مقربون من "البولغا" أن عدم انتقال بطل مونديال قطر إلى دوري "روشن" كان لأسباب عائلية.

وإضافة إلى ميسي هناك صفقات لم تتم، ولاعبون لم ينتقلوا إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وأبرز هؤلاء:

الأرجنتيني رودريغو دي بول (29 عاما): ارتبط بالانتقال من أتلتيكو مدريد الإسباني إلى الأهلي. وتبلغ قيمته السوقية 40 مليون يورو.

الإسباني برناردو سيلفا (29 عاما): لم يتحقق الانتقال من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى الهلال، بقيمة سوقية تبلغ 80 مليون يورو.

الإيطالي ماركو فيراتي (30 عاما): لم يحدث الانتقال من سان جيرمان الفرنسي إلى الهلال. وتبلغ قيمته السوقية 40 مليون يورو.

الإسباني ألفارو موراتا (30 عاما): من أتلتيكو مدريد الإسباني إلى الشباب. وتبلغ قيمته السوقية 20 مليون يورو.

المصري محمد صلاح (31 عاما): من ليفربول الإنجليزي إلى الاتحاد. وتبلغ قيمته السوقية 65 مليون يورو.

الإنجليزي جادون سانشو (23 عاما): من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى الاتفاق. وتبلغ قيمته السوقية 45 مليون يورو.

الفرنسي كليان مبابي (24 عاما): من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الهلال. تبلغ قيمته السوقية 180 مليون يورو.

المغربي حكيم زياش (30 عاما): من تشلسي الإنجليزي إلى النصر. وتبلغ قيمته السوقية 16 مليون يورو.

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