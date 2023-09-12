تنتظره عقوبة قاسية.. لماذا أوقف الفرنسي بوغبا لاعب يوفنتوس؟

أكد رافائيلا بيمنتا وكيل أعمال النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب يوفنتوس الإيطالي أن الأخير "لم يرغب أبدا في خرق القوانين" وذلك بعد قرار إيقافه من قبل المحكمة الوطنية الإيطالية لمكافحة المنشطات.

وتابع وكيل بوغبا لصحيفة "توتو سبورت" أنه "ننتظر التحليل المضاد ولا يمكننا قول أي شيء الآن".

وكانت المحكمة الإيطالية لمكافحة المنشطات أوقفت أمس الاثنين الدولي الفرنسي -بشكل مؤقت- عقب سقوطه في اختبار للمنشطات.

وجاءت نتيجة اختبار بوغبا إيجابية، حيث ثبت تناوله هرمون التستوستيرون المحظور، في اختبار عشوائي للمنشطات بعد مباراة أودينيزي بالدوري في 20 أغسطس/آب الماضي، واكتفى خلالها بالجلوس على مقاعد البدلاء.

وبعد أن أصدرت هيئة مكافحة المنشطات بيانها مساء أمس وأكدت فيه إيقاف بوغبا، ذكر يوفنتوس أن النادي سيدرس الآن "الخطوات الإجرائية التالية".

وفي حالة إدانته، فمن الممكن أن يتم إيقاف بوغبا لمدة تتراوح بين 2 و4 أعوام، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وجاء في بيان صادر عن نادي "السيدة العجوز" أن "بوغبا تلقى في 11 سبتمبر/أيلول 2023 أمر إيقاف احتياطي من محكمة مكافحة المنشطات بعد نتائج الاختبارات".

وأكدت هذه المحكمة إيجابية عينة بوغبا لهرمون التستوستيرون.