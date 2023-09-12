بينهم راموس ورونالدو.. لاعبون عادوا لفرق بداياتهم بعد سنوات طويلة

كثيرون هم اللاعبون الذين يريدون إنهاء مسيرتهم أو إحياء ذكريات شبابهم وبداياتهم، وذلك بالعودة إلى الفرق التي انطلقوا منها وشهدت على مهاراتهم وفتحت لهم أبواب الشهرة والمجد والمال.

ويرى عدد من هؤلاء أن هناك دينا برقابهم يجب أن يوفوه بالعودة إلى فرق بداياتهم، وآخرون يرون فيها عودة عاطفية طلبت من عائلاتهم، بينما يعتقد فريق آخر أنه المكان الأنسب لكتابة الفصل الأخير بمسيرة مظفرة.

ويأتي في مقدمة هؤلاء اللاعبين، النجمان البرتغالي كريستيانو رونالدو والإسباني سيرجيو راموس.

رونالدو: رحل عن مانشستر يونايتد عام 2009 وعاد إليه بعد 12 عاما.

راموس: رحل عن إشبيلية عام 2005 وعاد عام 2023.

الأورغوياني لويس سواريز: رحل عن غريميو البرازيلي عام 2006 وعاد إليه عام 2022.

الهولندي آرين روبن: غادر غرونينغن الهولندي عام 2002، ثم عاد إليه بعد 18 عاما.

العاجي ديديه دروغبا: لم يقدر العيش بعيدا عن تشلسي سوى عامين، رحل عنه عام 2012 وعاد عام 2014.

الإسباني فرناندو توريس: غادر أتلتيكو مدريد عام 2007، وعاد إليه عام 2015.

الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون: غادر بارما عام 2002، وعاد إليه بعد 20 عاما.

الإنجليزي واين روني: غادر إيفرتون عام 2004، وعاد إليه عام 2017.