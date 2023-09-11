ينوي ربطه بعقد يمتد حتى 2030.. خطة برشلونة للحفاظ على الأمين جمال

كشف تقرير إسباني عن خطة نادي برشلونة حامل لقب الدوري، للحفاظ على جوهرته الأمين جمال على المدى البعيد، بعد سطوع نجمه في الفترة الأخيرة مع الفريق، وكذلك برفقة منتخب "لاروخا".

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن برشلونة يعمل جنبا إلى جنب مع البرتغالي خورخي مينديز وكيل الأمين جمال من أجل ربط اللاعب بالنادي حتى عام 2030، لكن هذا الأمر لن يتم إلا على مرحلتين.

وحسب لوائح الاتحاد الإسباني الخاصة باللاعبين ممن هم دون سن 16 عاما، فإنه لا يجوز للأندية التوقيع مع هؤلاء اللاعبين على عقود تمتد لأكثر من 3 سنوات وهو ما يعني أن أول عقد احترافي لجمال سيكون حتى صيف عام 2026.

وتؤكد الصحيفة أن بنود هذا العقد أصبحت جاهزة تماما من أجل التوقيع، ولم يتبق سوى تحديد موعد رسمي لإعلان ذلك.

ولا يوجد حتى الآن موعد محدد من أجل التوقيع الذي قد يحدث في الأسبوع الجاري لكن ذلك يعتمد على جدول أعمال الرئيس خوان لابورتا والمدير الرياضي ديكو وكذلك مينديز واللاعب نفسه.

أما المرحلة الثانية من الخطة فقد اتفق برشلونة مع مينديز على إبرام العقد الثاني في صيف عام 2025 عندما يبلغ اللاعب سن 18 عاما، وحينها سيحق للطرفين الاتفاق على مدة للتعاقد تصل إلى 5 سنوات، وبهذه الطريقة سيبقى جمال لاعبا في صفوف الفريق "الكتالوني" حتى صيف عام 2030.

ويتمتع خوان لابورتا بعلاقة قوية مع مينديز وهو من بين عوامل عدة أسهمت كثيرا في الوصول إلى تفاهمات بين جميع الأطراف على هذه الخطة.

وتقول الصحيفة "أفضل شيء في تجديد عقد الأمين جمال أنه يسير بالفعل على المسار الصحيح لبرشلونة كما أنه مدعوم بخطة طويلة المدى".

وظهر الأمين جمال مع برشلونة في الموسم الجديد 2023-2024 في 4 مباريات بالدوري الإسباني وقدّم لزملائه تمريرتين حاسمتين، كما خطف الأضواء بمستوى كبير أجبر لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا على استدعائه لصفوف "لاروخا" في فترة التوقف الدولي من أجل خوض مباراتين في تصفيات كأس أوروبا "يورو 2024".

🤩🤩لامين جمال أصغر لاعب يشارك في تاريخ منتخب إسبانيا يبدأ مسيرته الدولية بأفضل طريقة#تصفيات_أمم_أوروبا #EuroQualifiers2024 pic.twitter.com/UUJXQPFWZ1 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 8, 2023

وبالفعل شارك اللاعب مع إسبانيا ضد جورجيا يوم الجمعة الماضي، وسجل هدفا في فوز "الماتادور" 7-1، ليصبح أصغر لاعب يشارك ويسجل لمنتخب "لاروخا" وهم بعمر 16 عاما و57 يوما وفق بيانات شبكة "أوبتا".