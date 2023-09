مدربون مرشحون لخلافة فليك في تدريب منتخب ألمانيا

يرى عدد من نجوم كرة القدم الألمانية السابقين أن ماتياس زامر مدرب فريق بوروسيا دورتموند الأسبق، جدير بتولي الإدارة الفنية لمنتخب ألمانيا خلفا للمدرب المقال هانسي فليك.

كما أن هناك أسماء أخرى مرشحة ومطروحة لهذا المنصب مثل الألماني يوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونخ السابق، والنمساوي أوليفر غلاسنر الذي قاد آينتراخت فرانكفورت للتتويج بلقب الدوري الأوروبي عام 2022.

ولكن لوتر ماتويس، أيقونة الكرة الألمانية، يأتي على رأس النجوم السابقين الذين يتبنون فكرة تولي زامر منصب المدير الفني للمنتخب الألماني، حيث قال اليوم الاثنين "أعلم أن ماتياس زامر مستعد لتولي تدريب المنتخب الوطني".

وقرر الاتحاد الألماني لكرة القدم إقالة فليك أمس الأحد، بعدما واصل منتخب (الماكينات) نتائجه الهزيلة تحت قيادته، التي كان آخرها تعرضه لهزيمة قاسية 1-4 أمام ضيفه منتخب اليابان وديا -أول امس السبت- ليتلقى خسارته الثالثة على التوالي هذا العام.

🤔 Would Matthias Sammer be the right choice as Germany coach? pic.twitter.com/RGzkj5qyJz

— DW Sports (@dw_sports) September 11, 2023