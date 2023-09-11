مدربون مرشحون لخلافة فليك في تدريب منتخب ألمانيا

يرى عدد من نجوم كرة القدم الألمانية السابقين أن ماتياس زامر مدرب فريق بوروسيا دورتموند الأسبق، جدير بتولي الإدارة الفنية لمنتخب ألمانيا خلفا للمدرب المقال هانسي فليك.

كما أن هناك أسماء أخرى مرشحة ومطروحة لهذا المنصب مثل الألماني يوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونخ السابق، والنمساوي أوليفر غلاسنر الذي قاد آينتراخت فرانكفورت للتتويج بلقب الدوري الأوروبي عام 2022.

ولكن لوتر ماتويس، أيقونة الكرة الألمانية، يأتي على رأس النجوم السابقين الذين يتبنون فكرة تولي زامر منصب المدير الفني للمنتخب الألماني، حيث قال اليوم الاثنين "أعلم أن ماتياس زامر مستعد لتولي تدريب المنتخب الوطني".

وقرر الاتحاد الألماني لكرة القدم إقالة فليك أمس الأحد، بعدما واصل منتخب (الماكينات) نتائجه الهزيلة تحت قيادته، التي كان آخرها تعرضه لهزيمة قاسية 1-4 أمام ضيفه منتخب اليابان وديا -أول امس السبت- ليتلقى خسارته الثالثة على التوالي هذا العام.

🤔 Would Matthias Sammer be the right choice as Germany coach? pic.twitter.com/RGzkj5qyJz — DW Sports (@dw_sports) September 11, 2023

وسيتولى رودي فولر قيادة منتخب ألمانيا مؤقتا، ويعاونه هانز فولف، مدرب منتخب الشباب تحت 20 عاما، ومساعده ساندرو فاغنر، وذلك خلال مباراة الفريق الودية غدا الثلاثاء ضد ضيفه منتخب فرنسا بمدينة دورتموند.

وقال ماتويس الفائز بكأس العالم 1990، والذي يعمل الآن محللا كرويا "لقد كان زامر يتابع كرة القدم بشكل شبه يومي خلال السنوات القليلة الماضية. أعتقد أنه يستطيع السيطرة على اللاعبين بطريقته الخاصة".

وقاد زامر -الذي لم يتول تدريب أي فريق منذ عام 2005- المنتخب الألماني كلاعب للتتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 1996) بإنجلترا، وفاز بلقب الدوري الألماني (بوندسليغا) مع فريقي دورتموند وشتوتغارت.

وفاز زامر كلاعب بجائزة الكرة الذهبية عام 1996.

🎂 Happy birthday to the 1996 Ballon d'Or winner, Matthias Sammer!#ballondor pic.twitter.com/9cVxKp8mEG — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) September 5, 2023

وعين زامر مديرا فنيا لدورتموند، الذي قاده للفوز بلقب الدوري الألماني عام 2002، وكانت آخر وظيفة له كمدرب مع نادي شتوتغارت عام 2005، ومنذ ذلك الحين، شغل منصب المدير الرياضي في الاتحاد الألماني بين عامي 2006 و2012 وفي بايرن ميونخ في الفترة من 2012 حتى 2016.

وشدد ماتويس على أن خياره المفضل لتولي تدريب المنتخب الوطني هو يورغن كلوب، الذي يرتبط بعقد مع ليفربول الإنجليزي حتى عام 2026.

لكنه أوضح أنه سيكون سعيدا بحل قصير الأمد حتى كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) التي تستضيفها ألمانيا صيف العام المقبل "إذا تمكنا من التعاقد مع كلوب بدءا من العام المقبل".

ويعتقد الدولي الألماني السابق جيرالد أسامواه أن زامر خيار جيد حتى الصيف المقبل.

وقال أسامواه لوكالة الأنباء الألمانية -اليوم الاثنين- إنه "يمكن أن يتولى زامر المسؤولية حتى أمم أوروبا، وبعد ذلك سنرى. من المؤكد أنه شخصية مناسبة للغاية وقادر على التعامل مع الوضع الحالي، ويمكنه إحداث حوافز جديدة بشكل مباشر".

ويعتقد أسامواه أيضا أن فولر "ليس لديه طموحات" للبقاء كمدرب للمنتخب الألماني بعد مباراة فرنسا.

من جانبه، قال كيفن كوراني، مهاجم منتخب ألمانيا السابق، إن فولر هو الشخص المناسب تماما لمنتخب ألمانيا في الوقت الحالي، لأنه "أسطورة وشخصية ذات سلطة. الجميع يقدره".

ورغم ذلك، أكد كوراني أنه من المهم إيجاد "حل دائم جيد" سريعا، كما اختار زامر ليتولى منصب المدير الفني لمنتخب ألمانيا في الوقت الحالي.

وأشار كوراني في تصريحاته لوكالة الأنباء الألمانية "المرشح المثالي بالنسبة لي هو ماتياس زامر، لأنه يجسد الكثير مما يفتقده الفريق الألماني في الوقت الراهن".