بلماضي مدرب الجزائر يعزي بضحايا زلزال المغرب

قدم مدرب الجزائر جمال بلماضي العزاء إلى الشعب المغربي بعد أن تسبب زلزال مدمر يوم الجمعة الماضي في مقتل أكثر من 2100 شخص.

وقال المدرب الجزائري "أريد أن أقدم دعمي للشعب المغربي الذي يمر بأوقات عصيبة، كل التعازي، وآمل أن يعود كل شيء إلى طبيعته".

وأضاف بلماضي في مقابلة مع شبكة "آر إم سي" الفرنسية أنه سيواصل بناء تشكيلة قوية بعد إخفاق التأهل لكأس العالم الماضية، كما أكد أنه اعتاد التعامل مع الانتقادات منذ تعيينه في 2018 وأنها لا تمنعه من النوم.

🇩🇿🇲🇦 Djamel Belmadi adresse un message de solidarité avec le Maroc : "J'aimerais passer mes condoléances à toutes les victimes du tremblement de terre au Maroc, leur dire qu'on est de tout cœur avec eux et qu'Inch'Allah les choses rentrent dans l'ordre." pic.twitter.com/2xsMqSRRud — After Foot RMC (@AfterRMC) September 10, 2023

وحقق بلماضي نجاحا باهرا عندما قاد الجزائر للفوز بكأس الأمم الأفريقية 2019، لكنه خرج من الدور الأول من النسخة التالية للبطولة القارية وفشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم في مفاجأة كبيرة.

وأوضح بلماضي أن "التأهل لكأس العالم كان هدفنا المطلق، وقد صدمنا حقا لعدم تحقيق ذلك، كان بإمكاني أن أغادر بعد هذا الفشل، لكني أريد أن أجعل الشعب الجزائري سعيدا مرة أخرى".

وتابع مدرب فريق الدحيل القطري السابق "خرجنا من الدور الأول لكأس الأمم الأفريقية، لذا سيكون من الجرأة القول إننا سنفوز بكأس أفريقيا المقبلة، لكن أعلم أن ثقافة الفوز مترسخة لدينا".

وأضاف أن "المنتخب الوطني الآن في مرحلة إعادة البناء الكاملة، هدفنا هو تجديد المجموعة وضم أكبر عدد ممكن من اللاعبين، لذا فإن الحصول على نتائج فورية ليس بالأمر السهل، ولكن يجب أن تأتي بسرعة أيضا".

وأكد بلماضي أنه رغم الانتقادات المستمرة فإنه يواصل عمله.

– @DanielRiolo : "Vous trouvez que votre équipe est jugée trop sévèrement ces derniers temps ?" – Djamel Belmadi, sélectionneur des Fennecs : "Non pas ces derniers temps, depuis le premier jour où j'ai mis un pied en sélection. Mais ça ne m'empêche pas de dormir." pic.twitter.com/b1tcOfQl5T — After Foot RMC (@AfterRMC) September 10, 2023

وأشار مدرب الجزائر إلى أن "هناك صحفيين وإعلاميين ينتقدونني منذ أول يوم لي في المنتخب، وتحديدا منذ 2018، وهذا لا يمنعني من النوم، وسيبقى تركيزي منصبا على عملي".

وستلعب الجزائر مع السنغال وديا غدا الثلاثاء في دكار بمواجهة بين آخر بطلتين لأفريقيا ضمن استعدادات المنتخبين في المشاركة بكأس الأمم في ساحل العاج مطلع العام المقبل.

وختم بلماضي "السنغال هي المرجع اليوم في أفريقيا، سيكون الأمر صعبا، لكننا نريد أن نضع أنفسنا في موقف قوي قبل كأس أفريقيا، أريد أن ألعب قبل النهائي أو المباراة النهائية في كأس الأمم المقبلة، وهذا يعني أن هذه المباراة ستكون أمام السنغال".