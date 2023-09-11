التونسية أنس جابر تتراجع بالتصنيف العالمي في التنس

تراجعت النجمة التونسية أنس جابر مركزين في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة اليوم الاثنين.

وجاءت جابر في المركز السابع، بعد أن كانت تحتل المركز الخامس عالميا قبل مشاركتها في بطولة أميركا آخر البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، التي أقصيت منها في ثمن النهائي أمام الصينية كين وين زهانغ.

وسبق للبطلة التونسية أن احتلت مركز الوصافة في التصنيف العالمي في يونيو/حزيران 2022، وهو أفضل تصنيف لها على الإطلاق عبر مسيرتها الاحترافية.

في الوقت نفسه، صعدت البيلاروسية أرينا سابالينكا إلى صدارة التصنيف العالمي، بعد بلوغها نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة، في حين تراجعت المتصدرة السابقة البولندية إيغا شفيونتيك إلى المركز الثاني بسبب خروجها المبكر من الدور ثمن النهائي.

وتقدمت الأميركية الصاعدة كوكو غوف إلى المركز الثالث إثر تتويجها بلقب بطولة أميركا المفتوحة، بينما حافظت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا على مركزها الرابع.