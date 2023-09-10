صلاح ومودريتش وإنييستا.. نجوم كرة القدم يتضامنون مع المغرب عقب الزلزال

واصل نجوم كرة القدم حول العالم، تضامنهم مع ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب، أول أمس الجمعة، وارتفع عدد ضحاياه إلى أكثر من ألفي قتيل، في وقت ما زال البحث مستمرا عن ناجين.

وشارك نجوم عالميون عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، مؤازرة المغرب وشعبه والدعاء له، بعد المأساة التي أصابته عقب الزلزال.

وتقدم النجوم المتضامنين، النجم المصري محمد صلاح الذي نشر، عبر حسابه على منصة إكس، صورة للعلم المغربي مكتوبا عليها: اللهم احفظ المغرب وشعبه.

وعبّر قائد ريال مدريد والمنتخب، الكرواتي لوكا مودريتش، عن تضامنه مع المغرب، فيما علق نجم ريال مدريد، البرازيلي رودريغو قائلا "أعرب عن تضامني مع الشعب المغربي الذي يعاني من العواقب القاسية للزلزال. نحن معكم".

We are with you, Morocco 🇲🇦🙏 — Luka Modrić (@lukamodric10) September 9, 2023

Gostaria de enviar meus sentimentos aos brasileiros que perderam seus familiares e estão enfrentando enormes dificuldades com a tragédia que atingiu o Sul do nosso país. 🇧🇷 Também destino minha solidariedade ao povo do Marrocos, que vem sofrendo as duras consequências de um… — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) September 9, 2023

وشارك النجم الإسباني المعتزل دوليا، أندريس إنييستا، في دعم المغرب، حيث نشر على حسابه الشخصي صورة للعلم المغربي وعليها شعار الحداد، وكتب معلقا عليها: "الكثير من القوة للمغرب".

وفي السياق، أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الوقوف دقيقة صمت في جميع المباريات المقبلة للمنتخبات الوطنية والأندية الأوروبية، من اليوم الأحد وحتى 21 سبتمبر/أيلول الجاري، حدادا على ضحايا الزلزال "المأساوي" الذي ضرب المغرب.

UEFA will be holding a moment of silence at all upcoming national team and club competition matches as of tomorrow and until 21 September, in memory of the victims of the tragic earthquake in Morocco. The thoughts of European football are with the people of Morocco in these… — UEFA (@UEFA) September 9, 2023

وتعبيرا عن تضامنه مع المغرب، وقف المنتخب الإسباني لكرة القدم، دقيقة صمت في تدريبات الفريق يوم أمس، ونشر المنتخب لقطات لذلك عبر حسابه على منصة إكس.

وأمس السبت، أعلن عدد من نجوم الكرة تضامنهم مع ضحايا الزلزال مثل النجم الفرنسي كريم بنزيمة لاعب الهلال والنجم الفرنسي كليان مبابي، وكذلك النجم الجزائري رياض محرز لاعب الأهلي السعودي والمغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان.

Force aux victimes du séisme au Maroc cette nuit. Courage aux familles et aux proches. Qu’Allah fasse miséricorde 🤲🏼🇲🇦❤️ — Riyad Mahrez (@Mahrez22) September 9, 2023

وفي السياق، تبرع لاعبو منتخب "أسود الأطلس" ومدربه بالدم في أحد المراكز المخصصة بمدينة أغادير، وذلك بعد إعلان تأجيل مباراة المغرب وليبيريا التي كانت مقررة أمس السبت.

نجوم المنتخب الوطني يتبرعون بالدم لفائدة ضحايا الزلزال pic.twitter.com/xr0PTCnprL — sport8 (@vivosport8) September 9, 2023

وضرب المغرب مساء الجمعة زلزال تسبب في مقتل 2012 شخصا وإصابة 2059 آخرين، في حين يؤكد الهلال الأحمر المغربي أن عدد العالقين تحت الأنقاض لا يزال مجهولا.