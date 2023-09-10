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صلاح ومودريتش وإنييستا.. نجوم كرة القدم يتضامنون مع المغرب عقب الزلزال

Newcastle United v Liverpool FC - Premier League
صلاح انضم إلى قائمة من أبرز نجوم الكرة عبروا عن تضامنهم مع المغرب عقب الزلزال (غيتي)
10/9/2023

واصل نجوم كرة القدم حول العالم، تضامنهم مع ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب، أول أمس الجمعة، وارتفع عدد ضحاياه إلى أكثر من ألفي قتيل، في وقت ما زال البحث مستمرا عن ناجين.

وشارك نجوم عالميون عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، مؤازرة المغرب وشعبه والدعاء له، بعد المأساة التي أصابته عقب الزلزال.

وتقدم النجوم المتضامنين، النجم المصري محمد صلاح الذي نشر، عبر حسابه على منصة إكس، صورة للعلم المغربي مكتوبا عليها: اللهم احفظ المغرب وشعبه.

وعبّر قائد ريال مدريد والمنتخب، الكرواتي لوكا مودريتش، عن تضامنه مع المغرب، فيما علق نجم ريال مدريد، البرازيلي رودريغو قائلا "أعرب عن تضامني مع الشعب المغربي الذي يعاني من العواقب القاسية للزلزال. نحن معكم".

وشارك النجم الإسباني المعتزل دوليا، أندريس إنييستا، في دعم المغرب، حيث نشر على حسابه الشخصي صورة للعلم المغربي وعليها شعار الحداد، وكتب معلقا عليها: "الكثير من القوة للمغرب".

وفي السياق، أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الوقوف دقيقة صمت في جميع المباريات المقبلة للمنتخبات الوطنية والأندية الأوروبية، من اليوم الأحد وحتى 21 سبتمبر/أيلول الجاري، حدادا على ضحايا الزلزال "المأساوي" الذي ضرب المغرب.

وتعبيرا عن تضامنه مع المغرب، وقف المنتخب الإسباني لكرة القدم، دقيقة صمت في تدريبات الفريق يوم أمس، ونشر المنتخب لقطات لذلك عبر حسابه على منصة إكس.

وأمس السبت، أعلن عدد من نجوم الكرة تضامنهم مع ضحايا الزلزال مثل النجم الفرنسي كريم بنزيمة لاعب الهلال والنجم الفرنسي كليان مبابي، وكذلك النجم الجزائري رياض محرز لاعب الأهلي السعودي والمغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان.

وفي السياق، تبرع لاعبو منتخب "أسود الأطلس" ومدربه بالدم في أحد المراكز المخصصة بمدينة أغادير، وذلك بعد إعلان تأجيل مباراة المغرب وليبيريا التي كانت مقررة أمس السبت.

وضرب المغرب مساء الجمعة زلزال تسبب في مقتل 2012 شخصا وإصابة 2059 آخرين، في حين يؤكد الهلال الأحمر المغربي أن عدد العالقين تحت الأنقاض لا يزال مجهولا.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي