صلاح ومودريتش وإنييستا.. نجوم كرة القدم يتضامنون مع المغرب عقب الزلزال

واصل نجوم كرة القدم حول العالم، تضامنهم مع ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب، أول أمس الجمعة، وارتفع عدد ضحاياه إلى أكثر من ألفي قتيل، في وقت ما زال البحث مستمرا عن ناجين.

وشارك نجوم عالميون عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، مؤازرة المغرب وشعبه والدعاء له، بعد المأساة التي أصابته عقب الزلزال.

وتقدم النجوم المتضامنين، النجم المصري محمد صلاح الذي نشر، عبر حسابه على منصة إكس، صورة للعلم المغربي مكتوبا عليها: اللهم احفظ المغرب وشعبه.

وعبّر قائد ريال مدريد والمنتخب، الكرواتي لوكا مودريتش، عن تضامنه مع المغرب، فيما علق نجم ريال مدريد، البرازيلي رودريغو قائلا "أعرب عن تضامني مع الشعب المغربي الذي يعاني من العواقب القاسية للزلزال. نحن معكم".

We are with you, Morocco 🇲🇦🙏

وشارك النجم الإسباني المعتزل دوليا، أندريس إنييستا، في دعم المغرب، حيث نشر على حسابه الشخصي صورة للعلم المغربي وعليها شعار الحداد، وكتب معلقا عليها: "الكثير من القوة للمغرب".

وفي السياق، أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الوقوف دقيقة صمت في جميع المباريات المقبلة للمنتخبات الوطنية والأندية الأوروبية، من اليوم الأحد وحتى 21 سبتمبر/أيلول الجاري، حدادا على ضحايا الزلزال "المأساوي" الذي ضرب المغرب.

UEFA will be holding a moment of silence at all upcoming national team and club competition matches as of tomorrow and until 21 September, in memory of the victims of the tragic earthquake in Morocco.

The thoughts of European football are with the people of Morocco in these…

— UEFA (@UEFA) September 9, 2023