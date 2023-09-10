شاهد- شجار عنيف بين لاعب وحكم خلال مباراة في كرة القدم

تحوّل ملعب كرة قدم في الإكوادور إلى حلبة ملاكمة بين لاعب وحكم، في لقطة لاقت رواجا كبير على منصات التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة "أولي" الأرجنتينية، أن مباراة أتلتيكو فينيكس وإم آند إم إف سي في البطولة الختامية لدوري الهواة في الإكوادور شهدت معركة بين أحد اللاعبين وحكم الساحة، اللذين تبادلا توجيه اللكمات لبعضهما البعض.

وبدأت الواقعة عندما اعترض أحد اللاعبين على قرار الحكم فاقترب الأول من الثاني وقام بجذبه من القميص ووجه إليه لكمة من وجهه وحينها كانت النتيجة تشير لتقدم فينيكس بالنتيجة 3-صفر.

🚨 SE DIERON CON TODO 🚨 En primera, en segunda en torneos amateurs, no importa el lugar y categoría. Se volvió común este tipo de situaciones entre árbitros y jugadores. pic.twitter.com/fW50pb6mZY — Sergio Basantes (@sbasantes92) September 9, 2023

لكن الحكم لم يقف صامتا تجاه ما حدث له فردّ على اللاعب بالطريقة نفسها ليبدأ الرجلان في تبادل سلسلة من اللكمات وسط دهشة لاعبي الفريقين.

واتجه الحكمان المساعدان مباشرة إلى أرض الملعب لكن عند وصولهما إلى مكان العراك أخذا موقف المتفرج بعد أن فشلا في تهدئة الأمور.

وبعد الحادثة نشر أحد الصحفيين في الإكوادور صورة للاعب عبر منصات التواصل الاجتماعي وقد بدت على وجهه بعض الكدمات.