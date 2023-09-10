رياضة

شاهد- شجار عنيف بين لاعب وحكم خلال مباراة في كرة القدم

شجار اللاعب والحكم En primera, en segunda en torneos amateurs, no importa el lugar y categoría. Se volvió común este tipo de situaciones entre árbitros y jugadores. المصدر: حساب تويتر الخاص بـ Sergio Basantes @sbasantes92
الحكم دخل في شجار عنيف مع اللاعب (مواقع التواصل)
10/9/2023

تحوّل ملعب كرة قدم في الإكوادور إلى حلبة ملاكمة بين لاعب وحكم، في لقطة لاقت رواجا كبير على منصات التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة "أولي" الأرجنتينية، أن مباراة أتلتيكو فينيكس وإم آند إم إف سي في البطولة الختامية لدوري الهواة في الإكوادور شهدت معركة بين أحد اللاعبين وحكم الساحة، اللذين تبادلا توجيه اللكمات لبعضهما البعض.

وبدأت الواقعة عندما اعترض أحد اللاعبين على قرار الحكم فاقترب الأول من الثاني وقام بجذبه من القميص ووجه إليه لكمة من وجهه وحينها كانت النتيجة تشير لتقدم فينيكس بالنتيجة 3-صفر.

لكن الحكم لم يقف صامتا تجاه ما حدث له فردّ على اللاعب بالطريقة نفسها ليبدأ الرجلان في تبادل سلسلة من اللكمات وسط دهشة لاعبي الفريقين.

واتجه الحكمان المساعدان مباشرة إلى أرض الملعب لكن عند وصولهما إلى مكان العراك أخذا موقف المتفرج بعد أن فشلا في تهدئة الأمور.

وبعد الحادثة نشر أحد الصحفيين في الإكوادور صورة للاعب عبر منصات التواصل الاجتماعي وقد بدت على وجهه بعض الكدمات.

المصدر : مواقع إلكترونية