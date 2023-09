رونالدو يفتح فندقه في مراكش لإيواء المتضررين من الزلزال

انضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي إلى قائمة نجوم كرة القدم المتضامنين مع المغرب بعد الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي.

وتضامن أفضل لاعب في العالم 5 مرات مع عائلات الضحايا والمصابين، حيث شارك منشورا عبر خاصية "الستوري" بحسابه الرسمي على منصة إنستغرام.

وقال رونالدو "تعازيّ الحارة لعائلات وأصدقاء من فقدوا حياتهم في زلزال المغرب. أُرسل إليهم حبي ودعواتي وكذلك لجميع أفراد الشعب المغربي في هذا الوقت العصيب جدا".

Cristiano Ronaldo via IG with a message of prayer to everyone in Morocco 🙏🇲🇦❤️ stay strong! pic.twitter.com/VhFn7ykgjD

— Playmakerindia (@playmakerind) September 10, 2023