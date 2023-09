إقالة فليك من تدريب منتخب ألمانيا بعد خسارة محرجة أمام اليابان

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الأحد، إقالة هانزي فليك من تدريب المنتخب الوطني الأول، بعد سلسلة من النتائج السلبية، كان آخرها تلقي خسارة قاسية أمام اليابان في مباراة ودية.

وسقط المنتخب الألماني بنتيجة 1-4 أمام اليابان في مدينة فولفسبورغ، أمس السبت، ضمن استعدادته لاستضافة بطولة أوروبا 2024.

وقال الاتحاد في بيان بموقعه على الإنترنت، "بناء على اقتراح رئيس الاتحاد الألماني بيرند نيوندورف، تقرر إقالة هانزي فليك، ومساعديه من المنتخب بأثر فوري".

وسيتولى رودي فولر، وهانز فولف وساندرو فاغنر تدريب المنتخب بشكل مؤقت، خلال مواجهة فرنسا الودية بعد غد الثلاثاء، في دورتموند.

وتولى فليك تدريب المنتخب الألماني في 2021 لكنه لم يفز إلا 4 مرات في آخر 17 مباراة، كما ودّع كأس العالم 2022 من دور المجموعات.

وبعد نحو 9 أشهر من الخسارة 1-2 أمام اليابان في افتتاح مشوارها في دور المجموعات بكأس العالم، تلقت ألمانيا أمس الهزيمة الثالثة على التوالي، والرابعة في آخر 5 مباريات.

وهذه أثقل هزيمة لألمانيا على أرضها منذ الخسارة 1-5 أمام إنجلترا في أول سبتمبر/أيلول الماضي، في تصفيات كأس العالم 2002.

وعلى الرغم من نجاح فليك مع بايرن، عندما نال 6 ألقاب في موسم واحد بالفوز بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا، ثم كأس السوبر المحلية، وكأس السوبر الأوروبية، وكأس العالم للأندية، قدم المدرب أداء باهتا مع المنتخب الوطني.

وتولى فليك تدريب فريق مهلهل بعد الخروج من بطولة أوروبا قبل عامين، وزادت الأمور سوءا مع عدم استقراره على تشكيلة، واستمرار تجارب لم تتكلل بالنجاح.

