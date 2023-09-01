نجوم يغيبون عن دوري أبطال أوروبا هذا الموسم

بعد سحب قرعة دوري أبطال أوروبا والكشف عن مجموعات قوية ومواجهات نارية كما هي عادة المسابقة القارية الأم ولكن في هذه النسخة (الأخيرة بالنظام القديم) ستفتقد الجماهير عشرات النجوم الذين اعتادوا التألق في البطولة القارية.

وترفع عدد الفرق المشاركة في النظام الجديد إلى 36 فريقا بدلا من 32، كل فريق يخوض 8 مباريات ضد 8 فرق مختلفة، 4 منها على أرضه، و4 خارج أرضه بنظام الدوري.

وتتأهل الفرق الثمانية، التي ستحصد أعلى نقاط في مرحلة الدوري، مباشرة إلى دور الـ 16، بينما ستلعب الفرق التي احتلت المراكز من 9 إلى 24 مباراتي ذهاب وإياب بحيث تتأهل منها 8 فرق إلى دور الـ 16 كذلك.

وسيغيب عن النسخة الأخيرة بالنظام القديم هدافو المسابقة وأكثر المتوجين بلقبها ومن كانت تنتظرهم الجماهير لتشاهد المتعة والإثارة والجودة الكروية ولكنهم تفرقوا في أصقاع الأرض تاركين الكرة في القارة العجوز.

وهذه أبرز الأسماء: