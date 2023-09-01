ميتروفيتش بطل الكلاسيكو.. الهلال يقلب الطاولة على الاتحاد وينتزع صدارة الدوري السعودي
اعتلى فريق الهلال صدارة الدوري السعودي لكرة القدم (دوري روشن) عقب فوزه الصعب على مضيفه اتحاد جدة 4-3 في الكلاسيكو السعودي -اليوم الجمعة- في الجولة الخامسة من المسابقة، التي شهدت أيضا، فوز الأخدود على الرياض بهدف نظيف والطائي على أبها بالنتيجة ذاتها وتعادل الفيحاء مع الرائد سلبيا.
وأنهى الاتحاد الشوط الأول متقدما 3-1، حيث سجل الاتحاد هدف التقدم عن طريق البرازيلي رومارينيو (16) وتعادل الهلال عن طريق الصربي ألسكندر ميتروفيتش (20) قبل أن يسجل الاتحاد الهدف الثاني عن طريق الفرنسي كريم بنزيمة (38)، ثم أضاف المغربي عبد الرزاق حمد الله الهدف الثالث في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، تمكن الهلال من قلب الطاولة وتسجيل ريمونتادا تاريخية.
يا هي ليلة عشناها في الكلاسيكو🇸🇦
ريمونتادا هلالية في الشوط الثاني🔥⚽️
7 أهداف في القمة السعودية.. شاهد الأهداف بصوت فهد العتيبي🎙⤵️#دوري_روشن_السعودي#الاتحاد_الهلال | #SSC pic.twitter.com/CtEJv5mioC
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 1, 2023
البداية كانت مع تقليص الفارق عن طريق ميتروفيتش (60)، ثم سجل نفس اللاعب الهدف الثالث له (هاتريك) ولفريقه (65 من ركلة جزاء)، قبل أن يسجل سالم الدوسري الهدف الرابع للزعيم في الدقيقة الـ 71.
لاعبو #الهلال مع جماهيرهم بعد الانتصار في الكلاسيكو🏟🔵#دوري_روشن_السعودي#الاتحاد_الهلال | #SSC pic.twitter.com/LPf7QflNYN
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 1, 2023
ورفع الهلال رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، محققا انتصاره الرابع في الدوري هذا الموسم مقابل التعادل في مباراة.
وغاب عن الهلال النجم البرازيلي نيمار لعدم الجهوزية.