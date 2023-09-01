رياضة

ميتروفيتش بطل الكلاسيكو.. الهلال يقلب الطاولة على الاتحاد وينتزع صدارة الدوري السعودي

Al Ittihad v Al Hilal - Saudi Pro League
ريمونتادا استثنائية للهلال في مرمى الاتحاد (غيتي)
1/9/2023-|آخر تحديث: 1/9/202311:50 م (بتوقيت مكة المكرمة)

اعتلى فريق الهلال صدارة الدوري السعودي لكرة القدم (دوري روشن) عقب فوزه الصعب على مضيفه اتحاد جدة 4-3 في الكلاسيكو السعودي -اليوم الجمعة- في الجولة الخامسة من المسابقة، التي شهدت أيضا، فوز الأخدود على الرياض بهدف نظيف والطائي على أبها بالنتيجة ذاتها وتعادل الفيحاء مع الرائد سلبيا.

وأنهى الاتحاد الشوط الأول متقدما 3-1، حيث سجل الاتحاد هدف التقدم عن طريق البرازيلي رومارينيو (16) وتعادل الهلال عن طريق الصربي ألسكندر ميتروفيتش (20) قبل أن يسجل الاتحاد الهدف الثاني عن طريق الفرنسي كريم بنزيمة (38)، ثم أضاف المغربي عبد الرزاق حمد الله الهدف الثالث في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، تمكن الهلال من قلب الطاولة وتسجيل ريمونتادا تاريخية.

البداية كانت مع تقليص الفارق عن طريق ميتروفيتش (60)، ثم سجل نفس اللاعب الهدف الثالث له (هاتريك) ولفريقه (65 من ركلة جزاء)، قبل أن يسجل سالم الدوسري الهدف الرابع للزعيم في الدقيقة الـ 71.

ورفع الهلال رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، محققا انتصاره الرابع في الدوري هذا الموسم مقابل التعادل في مباراة.

وغاب عن الهلال النجم البرازيلي نيمار لعدم الجهوزية.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات