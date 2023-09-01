مقابل 190 مليون دولار.. ليفربول يحسم موقفه من بيع النجم محمد صلاح إلى الاتحاد السعودي

رفض نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم عرضا قيمته 150 مليون جنيه إسترليني (190 مليون دولار) من نادي الاتحاد السعودي لضم النجم المصري محمد صلاح.

ويحظى النجم المصري الدولي باهتمام من جانب النادي السعودي منذ فترة، وعلمت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أنه جرى تقديم عرض شفهي اليوم الجمعة.

لكن ليفربول رفض العرض، واعتبر الأمر محسوما بتأكيد أنه لا يعتزم بيع صلاح.

وكان العرض يتمثل في دفع 100 مليون جنيه في البداية، وإضافات أخرى بقيمة 50 مليون إسترليني.

ورغم أن العرض يبدو مغريا للاعب البالغ 31 عاما، أظهر ليفربول إصرارا على التصدي لأي محاولة لاستقطاب "الفرعون" الذي سجل 138 هدفا خلال 221 مباراة مع الفريق على مدار 6 مواسم شهدت تتويجه بجائزة الحذاء الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات.

وحتى لو كان لدى ليفربول استعداد لدراسة بيع صلاح، وهو ما أكدت مصادر أنه احتمال ليس مطروحا على الإطلاق، فلن تكون الفرصة متاحة أمام النادي لإيجاد البديل، خاصة في ظل الإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها النجم المصري.

ولدى سؤاله عن احتمال رحيل صلاح عن ليفربول، قال المدير الفني يورغن كلوب "موقفنا لا يزال كما هو بالتأكيد. لا شك في ذلك. لا يمكننا فعل هذا (بيع صلاح). هذا هو الوضع. ولا يمكن قول شيء آخر".