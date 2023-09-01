قرعة سهلة للكبار في الدوري الأوروبي ومواجهات متوازنة بدوري المؤتمر الأوروبي

سُحبت قرعتا الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، في إمارة موناكو الفرنسية، وأسفرت عن مواجهات سهلة للكبار في المسابقة الأولى ومباريات متوازنة في البطولة الثانية.

وأوقعت قرعة الدوري الأوروبي، ويستهام الإنجليزي بطل دوري المؤتمر الأوروبي في مجموعة متوسطة، في حين أوقعت القرعة فريق ليفربول الإنجليزي في مجموعة سهلة نسبيا.

The 2023/24 group stage is set ✅#UELdraw pic.twitter.com/rKmamwpJyf — UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 1, 2023

وأسفرت قرعة المسابقة القارية الثانية من حيث الأهمية عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: ويستهام الإنجليزي وأوليمبياكوس اليوناني وفرايبورغ الألماني وباتشكا توبولا الصربي.

ويستهام الإنجليزي وأوليمبياكوس اليوناني وفرايبورغ الألماني وباتشكا توبولا الصربي. المجموعة الثانية: أياكس الهولندي ومرسيليا الفرنسي وبرايتون الإنجليزي وأيك أثينا اليوناني.

أياكس الهولندي ومرسيليا الفرنسي وبرايتون الإنجليزي وأيك أثينا اليوناني. المجموعة الثالثة: رينجرز الأسكتلندي وريال بيتيس الإسباني وسبارتا براغ التشيكي وأريس ريماسول القبرصي.

رينجرز الأسكتلندي وريال بيتيس الإسباني وسبارتا براغ التشيكي وأريس ريماسول القبرصي. المجموعة الرابعة: أتالانتا الإيطالي وسبورتينغ لشبونة البرتغالي وشتورم غراتس النمساوي وراكوف البولندي.

أتالانتا الإيطالي وسبورتينغ لشبونة البرتغالي وشتورم غراتس النمساوي وراكوف البولندي. المجموعة الخامسة: ليفربول الإنجليزي ولاسك النمساوي ويونيون سان خيلويزي البلجيكي وتولوز الفرنسي.

ليفربول الإنجليزي ولاسك النمساوي ويونيون سان خيلويزي البلجيكي وتولوز الفرنسي. المجموعة السادسة: فياريال الإسباني ورين الفرنسي ومكابي حيفا الإسرائيلي وباناثانايكوس اليوناني.

فياريال الإسباني ورين الفرنسي ومكابي حيفا الإسرائيلي وباناثانايكوس اليوناني. المجموعة السابعة: روما الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي وشريف تيراسبول المولدوفي وسيرفيت السويسري.

روما الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي وشريف تيراسبول المولدوفي وسيرفيت السويسري. المجموعة الثامنة: ليفركوزن الألماني وقره باغ الأذربيجاني ومولده النرويجي وهكن السويدي.

وتنطلق مباريات دور المجموعات في 21 سبتمبر/أيلول الجاري، علما أن المباراة النهائية للبطولة ستكون في 22 مايو/أيار 2024 في مدينة دبلن الإيرلندية.

The 2023/24 group stage is complete ✅#UECLdraw pic.twitter.com/szTXn8mxQ7 — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) September 1, 2023

أما البطولة القارية الثالثة من حيث الأهمية فأسفرت قرعة دور المجموعات منها عن مواجهات متوازنة بمختلف المجموعات الثمانية:

المجموعة الأولى: ليل الفرنسي وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي وأوليمبيا ليوبيليانا السلوفيني وكلاكسفيك من جزر فارو.

ليل الفرنسي وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي وأوليمبيا ليوبيليانا السلوفيني وكلاكسفيك من جزر فارو. المجموعة الثانية: خينت البلجيكي ومكابي تل أبيب الإسرائيلي وزوريا لوهانسك الأوكراني وبريدابليك الآيسلندي.

خينت البلجيكي ومكابي تل أبيب الإسرائيلي وزوريا لوهانسك الأوكراني وبريدابليك الآيسلندي. المجموعة الثالثة: دينامو زغرب الكرواتي وفيكتوريا بلزن التشيكي وأستانا الكازاخستاني وبالكاني الكوسوفي.

دينامو زغرب الكرواتي وفيكتوريا بلزن التشيكي وأستانا الكازاخستاني وبالكاني الكوسوفي. المجموعة الرابعة: كلوب بروج البلجيكي وبودو غليمت النرويجي وبشكتاش التركي ولوغانو السويسري.

كلوب بروج البلجيكي وبودو غليمت النرويجي وبشكتاش التركي ولوغانو السويسري. المجموعة الخامسة: ألكمار الهولندي وأستون فيلا الإنجليزي وليغيا وارسو البولندي وزرينسكي البوسني.

ألكمار الهولندي وأستون فيلا الإنجليزي وليغيا وارسو البولندي وزرينسكي البوسني. المجموعة السادسة: فيرينشفاروشي المجري وفيورنتينا الإيطالي وجينك البلجيكي وتشوكاريتشكي الصربي.

فيرينشفاروشي المجري وفيورنتينا الإيطالي وجينك البلجيكي وتشوكاريتشكي الصربي. المجموعة السابعة: أينتراخت فرانكفورت الألماني وباوك اليوناني وهلسنكي الفنلندي وأبردين الأسكتلندي.

أينتراخت فرانكفورت الألماني وباوك اليوناني وهلسنكي الفنلندي وأبردين الأسكتلندي. المجموعة الثامنة: فنربخشة التركي ولودوغوريتس البلغاري وسبارتاك ترنافا السلوفاكي ونورشيلاند الدانماركي.

وتنطلق مباريات دور المجموعات من دوري المؤتمر الأوروبي في 21 الشهر الجاري، والمباراة النهائية للبطولة ستكون في 29 مايو/أيار 2024 في العاصمة اليونانية أثينا.