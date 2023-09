البرتغالي نونيز من عامل بمخبز إلى لاعب في مانشستر سيتي

"هو أحد أفضل اللاعبين في العالم حاليا" شهادة لا يمنحها المدرب الإسباني بيب غوارديولا للاعب إلا إذا كان يستحقها، وهي ما حصل عليه لاعب مانشستر سيتي الجديد ماتيوس نونيز.

وتعاقد "السيتيزنز" مع نونيز قادما من وولفرهامبتون الإنجليزي بعقد لمدة 5 أعوام مقابل نحو 67 مليون دولار، وهو رقم قياسي لفريق "الذئاب".

وكان نونيز -الذي انتقل من سبورتينغ لشبونة البرتغالي مقابل 48 مليون دولار الصيف الماضي- أغلى لاعب في تاريخ وولفرهامبتون.

لكن هذا البرتغالي الدولي البالغ 25 عاما أبدى رغبة في الانتقال إلى مانشستر سيتي، وتمرد على ناديه وغاب عن التدريبات للضغط عليه لإتمام الصفقة.

Four years ago, Matheus Nunes was waking up at 5am to do shifts at his local bakery before training with @SportingCP U23s.

Now, he’s part of the midfield for Treble winners @ManCity. pic.twitter.com/BtGWoFz1bW

— Premier League (@premierleague) September 1, 2023