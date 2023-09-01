البرتغالي نونيز من عامل بمخبز إلى لاعب في مانشستر سيتي

"هو أحد أفضل اللاعبين في العالم حاليا" شهادة لا يمنحها المدرب الإسباني بيب غوارديولا للاعب إلا إذا كان يستحقها، وهي ما حصل عليه لاعب مانشستر سيتي الجديد ماتيوس نونيز.

وتعاقد "السيتيزنز" مع نونيز قادما من وولفرهامبتون الإنجليزي بعقد لمدة 5 أعوام مقابل نحو 67 مليون دولار، وهو رقم قياسي لفريق "الذئاب".

وكان نونيز -الذي انتقل من سبورتينغ لشبونة البرتغالي مقابل 48 مليون دولار الصيف الماضي- أغلى لاعب في تاريخ وولفرهامبتون.

لكن هذا البرتغالي الدولي البالغ 25 عاما أبدى رغبة في الانتقال إلى مانشستر سيتي، وتمرد على ناديه وغاب عن التدريبات للضغط عليه لإتمام الصفقة.

Four years ago, Matheus Nunes was waking up at 5am to do shifts at his local bakery before training with @SportingCP U23s. Now, he’s part of the midfield for Treble winners @ManCity. pic.twitter.com/BtGWoFz1bW — Premier League (@premierleague) September 1, 2023

ولهذا اللاعب قصة كفاح قد تكون قدوة لشباب يشقون طريق النجومية أو يفكرون.

فقبل 5 سنوات فقط، كان الموهوب البرتغالي يعمل في مخبز تملكه والدته وزوجها بمدينة لشبونة، إذ كان يصحو يوميا عند الخامسة فجرا ويذهب مستقلا دراجة هوائية إلى المخبز ليبدأ العمل منذ الصباح الباكر.

وبدأت التغيرات في حياة اللاعب -الذي لم تستهوه الدراسة- عندما انتقل إلى فريق "إريسيرا" الذي كان ينشط بالدرجة الخامسة البرتغالية ثم انتقل إلى "إشتوريل برايا" بالدرجة الثانية، قبل أن يكتشفه سبورتينغ ويشتريه مقابل نحو مليون يورو عام 2020.

ولكنه سرعان ما لفت الأنظار بسبب موهبته الكروية الأمر الذي دفع وولفرهامبتون بفتح خزائنه على مصراعيه والتعاقد معه الصيف الماضي، وبما أن موهبته أكبر من فريق متوسط بالبريميرليغ كان لا بد من أن يخطفه غوارديولا بهذا المبلغ الكبير.

💥 @ManCity have signed an all-action midfielder in Matheus Nunes! pic.twitter.com/bRym8rPGmw — Premier League (@premierleague) September 1, 2023

يقول نونيز -الذي تجاوز المبلغ الذي دفع في صفقتي انتقاله 100 مليون دولار- في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر سيتي "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى مانشستر سيتي، بطل أوروبا والنادي الذي أعجبت به لفترة طويلة".

وأضاف "فرصة العمل تحت قيادة غوارديولا أحد أعظم المدربين على الإطلاق، بجانب اللعب مع عدد من أفضل اللاعبين في العالم، شيء لا يمكنني رفضه".