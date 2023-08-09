الأندية تشتري وهما يصنعان.. رين وموناكو يتحولان إلى منجم لصناعة النجوم

يُعد فريقا رين وموناكو المنافسان في الدوري الفرنسي لكرة القدم من أنجح الأندية في إدارة عمليات انتقال اللاعبين، خاصة المواهب الشابة.

وسلّطت صفقة انتقال الشاب ليزلي أوغوتشوكو (19 عاما) -التي تمت رسميا في الأول من أغسطس/آب 2023 من رين إلى تشلسي مقابل 27 مليون يورو- الضوء على سياسة الانتقالات التي ينتهجها النادي الفرنسي، التي وصفتها صحيفة "ماركا" الإسبانية بأنها "غير عادية".

A new Blue in town! 🔵 — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 1, 2023

وأكدت الصحيفة أنه وبعد هذه الصفقة تكون خزينة نادي رين قد انتعشت بمبلغ 303 ملايين يورو منذ موسم 2020-2021، وذلك من خلال بيع العديد من اللاعبين الشباب إلى أندية أخرى في أوروبا، مثل السنغالي إدوارد ميندي وإداورد كامافينغا والبرازيلي رافينيا.

وأشارت "ماركا" إلى أن المبلغ المذكور أعلاه لا يتضمن مبلغ 35 مليون يورو الذي دخل خزينة رين من صفقة بيع الفرنسي عثمان ديمبلي إلى بوروسيا دورتموند صيف عام 2016.

وكشف باتريك رامبيون المدير السابق لأكاديمية رين الحاصلة على جائزة أفضل أكاديمية بفرنسا في الفترة بين 2006 و2011 عن سبب تألق اللاعبين الشباب في النادي الفرنسي، وقال "لا توجد أسرار، والتفسير الوحيد موجود في سياستنا الواضحة؛ لدينا دائما في رين مساحة لهؤلاء الشباب، فنحن نقوم بتزويد الفريق الأول بهم بشكل دائم".

بدوره، قال فلوريان موريس المدير الرياضي الحالي لرين "يتوجب عليك أن تحب البحث من أجل القيام بمهمة اكتشاف المواهب، ولدينا تطبيق على الهاتف يساعدنا على متابعة مباريات دوريات العالم، كما لدينا محللو فيديو وبيانات، بالإضافة إلى 3 من الكشافين".

وأضاف موريس "نعمل مع الجميع من أجل تزويدنا بالبيانات المطلوبة عن اللاعبين في مختلف قارات العالم، وهذا يساعدنا على إنشاء رسم تخطيطي نوعي لأي لاعب".

ووفق "ماركا"، فإن من المتوقع أن يحصل لاعبون شباب آخرون على دقائق أكثر مع فريق رين في الموسم الجديد تحت قيادة المدرب برونو غينسيو، مثل جانويل بيلوشيان، ولوم تشاونا، وماتيس أبلين، وديزيري دوي.

في ما يلي أغلى 10 عمليات بيع في تاريخ نادي رين:

المغربي نايف أكرد : تعاقد معه من ديجون مقابل 5 ملايين يورو عام 2022، وباعه إلى وست هام يونايتد عام 2022 مقابل 35 مليون يورو.

: تعاقد معه من ديجون مقابل 5 ملايين يورو عام 2022، وباعه إلى وست هام يونايتد عام 2022 مقابل 35 مليون يورو. عثمان ديمبلي : من أبناء النادي وباعه إلى بوروسيا دورتموند عام 2017 مقابل 35 مليون يورو.

: من أبناء النادي وباعه إلى بوروسيا دورتموند عام 2017 مقابل 35 مليون يورو. إدواردو كامافينغا : من أبناء النادي وباعه إلى ريال مدريد عام 2021 مقابل 31 مليون يورو.

: من أبناء النادي وباعه إلى ريال مدريد عام 2021 مقابل 31 مليون يورو. إسماعيلا سار : تعاقد معه من ميتز مقابل 17 مليون يورو عام 2017 وباعه إلى واتفورد عام 2019 مقابل 30 مليون يورو.

: تعاقد معه من ميتز مقابل 17 مليون يورو عام 2017 وباعه إلى واتفورد عام 2019 مقابل 30 مليون يورو. ليزلي أوغوتشوكو : من أبناء النادي وباعه إلى تشلسي عام 2023 مقابل 27 مليون يورو.

: من أبناء النادي وباعه إلى تشلسي عام 2023 مقابل 27 مليون يورو. كمال الدين سليمانا : تعاقد معه مقابل 17 مليون يورو من نوردشيلاند وباعه إلى ساوثهامبتون عام 2022 مقابل 25 مليون يورو.

: تعاقد معه مقابل 17 مليون يورو من نوردشيلاند وباعه إلى ساوثهامبتون عام 2022 مقابل 25 مليون يورو. إدوارد ميندي : تعاقد معه مقابل 7 ملايين يورو من "ستاد" ريمس عام 2016 وباعه إلى تشلسي عام 2020 مقابل 24 مليون يورو.

: تعاقد معه مقابل 7 ملايين يورو من "ستاد" ريمس عام 2016 وباعه إلى تشلسي عام 2020 مقابل 24 مليون يورو. ماتيس تل: من أبناء النادي وباعه إلى بايرن ميونخ عام 2022 مقابل 20 مليون يورو.

من أبناء النادي وباعه إلى بايرن ميونخ عام 2022 مقابل 20 مليون يورو. شعباني نوندا : تعاقد معه مقابل 6 ملايين يورو من زيورخ عام 1998 وباعه إلى موناكو عام 2000 مقابل 20 مليون يورو.

: تعاقد معه مقابل 6 ملايين يورو من زيورخ عام 1998 وباعه إلى موناكو عام 2000 مقابل 20 مليون يورو. رافينيا : تعاقد معه مقابل 21 مليون يورو من سبورتنغ لشبونة عام 2019 وباعه إلى ليدز يونايتد عام 2020 مقابل 18.6 مليون يورو، ورغم أنه خسر فيه أكثر من 2 مليون يورو، فإن البرازيلي حافظ على مكانه ضمن أكبر عمليات البيع في تاريخ نادي رين.

في السياق ذاته، لا يُعد رين الفريق الفرنسي الوحيد الذي تمكن من بيع المواهب الشابة، ويمكن القول إن مواطنه موناكو يعد من أنجح الفرق في هذا المجال.

ولعل أبرز تلك الانتقالات بيع النجم الفرنسي كيليان مبابي عام 2018 -وحينها كان في عمر 19 عاما- إلى باريس سان جيرمان مقابل 180 مليون يورو.

أكبر 10 عمليات بيع في تاريخ موناكو