أبرز 5 صفقات في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم

أنفقت الأندية الإنجليزية أكثر من مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار) على تعاقدات جديدة هذا الصيف، استعدادا للموسم الجديد من الدوري الممتاز لكرة القدم الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل.

وبعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الفوز باللقب للمرة الأولى منذ عام 2004 وأيام المدرب الفرنسي أرسين فينغر، ارتفع منسوب الطموح لدى أرسنال، ونشط في سوق الانتقالات الصيفية لدرجة أنه أصبح أكثر الأندية إنفاقا بعدما تخطى عتبة 200 مليون جنيه إسترليني لضم ديكلان رايس والألماني كاي هافيرتس والهولندي يوريين تيمبر، ضمن مسعاه لإزاحة مانشستر سيتي عن عرش البريميرليغ.

ونجح أرسنال في أولى مبارياته في الموسم الجديد بالتتويج بكأس الدرع الخيرية الأحد الماضي على حساب مانشستر سيتي.

ونشطت أندية مانشستر يونايتد ونيوكاسل وليفربول وتشلسي أيضا في سوق الانتقالات بحثا عن مكان بين الأربعة الأوائل، وبالتالي التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الذي يغيب عنه الأخيران بعد حلولهما الموسم الماضي في المركزين الخامس والـ12 تواليا.

ويبقى مانشستر سيتي، الفائز بثلاثية الدوري الممتاز والكأس ودوري أبطال أوروبا، الرقم الأصعب والمرشح الأوفر حظا كي يصبح أول فريق إنجليزي يتوّج بلقب الدوري لأربعة مواسم متتالية.

وفيما يلي أكبر 5 صفقات أبرمت في الدوري الإنجليزي حتى الآن:

الإنجليزي ديكلان رايس (أرسنال)

كان أرسنال المنافس المفاجأة لسيتي على لقب الدوري الموسم الماضي، حتى إنه تربع على الصدارة لمدة طويلة قبل أن يتعثر في الأمتار الأخيرة ويكتفي بالوصافة.

وأظهر عزم ديكلان رايس (24 عاما) الانضمام إلى أرسنال، رغم اهتمام مانشستر سيتي بخدماته، أن "المدفعجية" في مسار تصاعدي، وقد يكون فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا قادرا على إسقاط الـ"سيتيزينس" عن عرشهم.

واضطر أرسنال إلى إنفاق 105 ملايين جنيه إسترليني -وهو مبلغ قياسي في تاريخ النادي اللندني- لضم رايس من جاره ويستهام.

ومع هذا المبلغ الهائل، يتوقع جمهور أرسنال الكثير من هذا اللاعب الذي سيتولى مهمة إدارة خط الوسط وتأمين إيصال الكرة لمجموعة موهوبة من المهاجمين الشباب.

الدانماركي راسموس هويلوند (مانشستر يونايتد)

بعد فشل مسعاه لجلب قائد المنتخب الإنجليزي هاري كاين إلى ملعب "أولد ترافورد"، قرّر مانشستر يونايتد أن يضع ثقته في الشباب من خلال ضم الدانماركي راسموس هويلوند (20 عاما) من أتلانتا الإيطالي.

وأثيرت علامات استفهام وتعجب حيال قرار يونايتد إنفاق 64 مليون جنيه إسترليني على لاعب شاب لم يكلف أتلانتا أكثر من 17 مليونا قبل عام فقط.

وسجل هويلوند 9 أهداف في موسمه الوحيد في الدوري الإيطالي، لكن أهدافه الستة في 6 مباريات دولية هي ما تلفت النظر حقا وتثير الإعجاب وتعطي مؤشرا على قدراته.

يتمتع هويلوند ببنية بدنية قوية وسرعة مذهلة، وجذوره الإسكندنافية جعلته محط مقارنة بالهداف النرويجي لمانشستر سيتي إرلينغ هالاند.

الكرواتي يوشكو غفارديول (مانشستر سيتي)

كان الكرواتي يوشكو غفارديول أبرز صفقة يبرمها مانشستر سيتي هذا الصيف بضمه قلب الدفاع الدولي من لايبزيغ الألماني مقابل 78 مليون جنيه إسترليني.

تألق العملاق البالغ 21 عاما خلال مشوار بلاده إلى نصف نهائي مونديال قطر نهاية العام المنصرم، لكنه يواجه الآن منافسة قوية في "ملعب الاتحاد" لأنه سيكون من بين 6 مدافعين قادرين على شغل مركز قلب الدفاع في تشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وشدد غوارديولا على أن وجود هذا العدد من اللاعبين القادرين على شغل مركز قلب الدفاع "ليس كثيرا على الإطلاق"، لأنه عمد في المراحل الأخيرة من الموسم الماضي إلى اللعب بخط خلفي من 4 مدافعين يلعبون أصلاً في مركز قلب الدفاع.

جفارديول 💬 مرحبا جماهير السيتي، جوسكو هنا، أنا سعيد للغاية للتوقيع مع السيتي، وأتطلع لرؤيتكم قريبًا 💪#السيتيpic.twitter.com/J6QorgLDxT — مانشستر سيتي (@Cityarabia) August 5, 2023

المجري دومينيك سوبوسلاي (ليفربول)

بعد الموسم المخيب الذي أنهاه خارج مراكز دوري الأبطال بحلوله خامسا، تبيّن أن ليفربول يحتاج حقا إلى تجديد دماء خط الوسط.

ولجأ المدرب يورغن كلوب إلى الدولي المجري دومينيك سوبوسلاي بضمه من لايبزيغ الألماني، بعد دفع البند الجزائي البالغة قيمته 76 مليون دولار.

وبجانب الوافد الجديد الآخر بطل العالم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، سيكون ابن الـ22 عاما الإضافة التي تؤمن الديناميكية في خط وسط "الحمر"، لكن فريق كلوب ما زال بحاجة إلى مزيد من التعزيز لسد الفراغ الذي خلفه رحيل القائد جوردان هندرسون، والبرازيلي فابينيو، وأليكس أوكسلايد تشامبرلاين، والغيني نابي كيتا، والإنجليزي جيمس ميلنر.

بالنسبة لسوبوسلاي، فهو كما قال "جاء إلى ناد تاريخي حقا" يملك "لاعبين جيدين ومدربا جيدا". وأضاف "بالنسبة لي كان الأمر مثاليا لاتخاذ الخطوة التالية في نادٍ مماثل. الجماهير، الملعب، كل شيء جيد حقا".

وسجل سوبوسلاي 20 هدفا في 91 مباراة خاضها في صفوف لايبزيغ منذ انضمامه إليه قادما من سالزبورغ النمساوي في يناير/كانون الثاني 2021 خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ركنية من سوبوسلاي، تصل إلى ماتيب الذي يهديها إلى الشاب بن دوك ليسجل رابع أهداف الريدز 💪#استعدادات_ليفربول #ليفربول_ليسترpic.twitter.com/cMfxby1b8L — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 30, 2023

الإيطالي ساندرو تونالي (نيوكاسل)

شكلت الصفقات الهائلة التي أبرمتها الأندية السعودية هذا الصيف تهديدا لكل الأندية في أوروبا، بينها أكبر الأندية الإنجليزية.

وأعرب كلوب عن قلقه من التداعيات المضرة لما سماه "الهجوم السعودي على النجوم الكبار"، مناشداً السلطات الكروية إيجاد حل في الوقت التي تشهد فيه الأندية الأوروبية نزوح لاعبيها نحو المملكة الخليجية.

ورأى أن الأسوأ من كل ذلك أن نافذة الانتقالات في السعودية لا تقفل إلا بعد مرور 3 أسابيع من نهايتها في القارة الأوروبية، أي أن الأندية السعودية تستطيع التعاقد مع أي لاعب خلال فترة الأسابيع الثلاثة الإضافية.

وقال كلوب "يتعين على فيفا وويفا إيجاد الحل"، مضيفا "كان لهذا الأمر تأثير علينا بكل تأكيد. يتعين علينا تعلم كيفية إدارة هذا الأمر".

نيوكاسل، الذي تعود 80% من ملكيته إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لم يبالغ في إنفاقه هذا الصيف رغم مشاركته في دوري الأبطال، إلا أنه جعل من ساندرو تونالي أغلى لاعب إيطالي في التاريخ، بعد ضمه من ميلان مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

وساهم ابن الـ23 عاما الذي يشبهه كثيرون بأندريا بيرلو، في قيادة معشوقه ميلان إلى لقب الدوري الإيطالي عام 2022 لأول مرة منذ 11 عاما، وفي وصوله إلى نصف نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي.