أبرز 5 تعاقدات في الدوري الإسباني هذا الموسم

ينطلق الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2023-2024 في نهاية الأسبوع حيث يتطلع برشلونة للدفاع عن لقبه وسط طموح غريمه التقليدي ريال مدريد للتعويض، رغم خسارة جهود هدافه الفرنسي كريم بنزيمة المنتقل إلى نادي الاتحاد السعودي هذا الصيف.

ومع اعتماد أكبر ناديين في إسبانيا سياسات مختلفة في سوق الانتقالات، نلقي الضوء على أبرز 5 تعاقدات قبيل انطلاق الموسم الجديد:

جود بيلينغهام (ريال مدريد)

أعلن الدولي الإنجليزي عن وصوله إلى ملعب "سانتياغو برنابيو" باختياره القميص الرقم 5 تكريمًا لأحد أكبر نجوم النادي على الإطلاق الفرنسي زين الدين زيدان. انتقل بيلينغهام إلى نادي العاصمة الإسبانية مقابل 103 ملايين يورو (112 مليون دولار) من بوروسيا دورتموند الألماني.

ويمثل بيلينغهام (19 عاما) مستقبل ريال مدريد، مع إمكانية كبيرة للتطور في ظل وجود لاعبين مخضرمين إلى جانبه كالكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس. كذلك، سيتسنى له اللعب إلى جانب الثنائي الفرنسي الشاب إدواردو كامافينغا وأوريليان تشواميني.

تألق بيلينغهام مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم العام الماضي، لكنّه مُني بنكسة مع خسارة فريقه السابق لقب الدوري الألماني في الجولة الأخيرة من الموسم لمصلحة الغريم بايرن ميونخ.

إيلكاي غوندوغان (برشلونة)

رفض غوندوغان قائد مانشستر سيتي السابق، الفائز بالثلاثية الموسم الماضي، توقيع عقد جديد مع النادي الإنجليزي، وفضّل الانتقال بصفقة مجانية إلى ملعب "كامب نو" بعد 7 مواسم ناجحة تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

سيعزز الدولي الألماني، الذي يكمل عامه الـ33 في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، خط وسط برشلونة المدجج بالخيارات، في ظل وجود الشابين بيدري وغافي والهولندي فرانكي دي يونغ.

حوّل برشلونة أنظاره إلى غوندوغان بعد فشله في إعادة أسطورته الأرجنتينية ليونيل ميسي عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث انتقل بطل مونديال قطر إلى إنتر ميامي الأميركي لينضم إليه زميلاه السابقان في النادي الكتالوني سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

👋 أنورت بقدومك الدار يا غالي 💙❤️ pic.twitter.com/1gNJW9ohje — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 8, 2023

أردا غولر (ريال مدريد)

انضم النجم الصاعد غولر إلى ريال مدريد قادما من فنربخشه التركي بعد منافسة من غريمه اللدود برشلونة، وذلك مقابل 20 مليون يورو (21.7 مليون دولار)، ويأمل مدريد أن يشكل الشاب التركي الموهوب، الذي يقارنه البعض بميسي في بداياته، جزءًا من التركيبة اليافعة الجديدة في ميرينغي.

أصبح صانع الألعاب صاحب القدم اليسرى، ابن الـ18 عامًا، في يونيو/حزيران الماضي أصغر لاعب يسجل لمنتخب تركيا. وشارك لأول مرة مع فنربخشه وهو في سن الـ16 في تصفيات الدوري الأوروبي قبل عامين، وحطم الرقم القياسي كأصغر هداف في الدوري بعد أسبوعين فقط من عيد ميلاده الـ17.

ووقع غولر عقدا مدته 6 سنوات مع ريال مدريد لكنه سيبدأ الموسم خارج تشكيلة الفريق حيث يتعافى من إصابة في الركبة.

سيسار أسبيليكويتا (أتلتيكو مدريد)

عاد المدافع الإسباني إلى وطنه بعد 13 عاما، أمضى منها 11 عاما مع تشلسي الإنجليزي، حيث فاز بجميع الألقاب الكبرى على مستوى الأندية.

انضم أسبيليكويتا بعقد لمدة عام مع أتلتيكو بعد مشاركته في 508 مباريات مع البلوز، وفاز مرتين بالدوري الإنجليزي، وقاده للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2021.

يجلب اللاعب البالغ من العمر 33 عاما خبرة كبيرة لأتلتيكو، الذي احتل المركز الثالث الموسم الماضي بعدما حقق نتائج جيدة في النصف الثاني من الموسم تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.

أندريه سيلفا (ريال سوسييداد)

سبق أن وُصف البرتغالي سيلفا بأنه وريث مواطنه النجم كريستيانو رونالدو في منتخب بلاده، إلا أنّ مسيرته شهدت تعثرًا بعدما برز على المسرح العالمي مع أينتراخت فرانكفورت الألماني قبل عامين.

انضم سيلفا، في سن الـ27 عاما، إلى ريال سوسييداد على سبيل الإعارة لمدة موسم من لايبزيغ الألماني مع عودة النادي الباسكي إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عقد من الزمن إثر احتلاله المركز الرابع في الدوري الإسباني الموسم الماضي.

قضى مهاجم بورتو البرتغالي وميلان الإيطالي وإشبيلية سابقًا، فترة التحضيرات وهو يتعافى من مشكلة في الفخذ، لكن لا يزال سوسييداد يعوّل عليه لإعادة اكتشاف بريقه.