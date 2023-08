أعلنت الشرطة اليونانية تأجيل المباراة بين أيك أثينا وضيفه دينامو زغرب الكرواتي -التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء في ملعب أيك ضمن تصفيات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم- بعد أحداث عنف دموية بين الجماهير خلفت قتيلا وبعض الإصابات تم على أثرها اعتقال 98 شخصا.

وقالت أيضا إن مشجعا توفي بعد إصابته بجروح خطيرة خلال أعمال عنف بين جماهير الناديين في العاصمة أثينا.

وأفاد مسؤول أن شخصا يبلغ عمره 29 عاما تعرض للطعن عدة مرات باشتباكات بين مشجعي الناديين، خارج الملعب الكائن في نيا فيلادلفيا بإقليم أتيكا بوقت متأخر أمس.

وأظهرت مقاطع -تداولها رواد منصات التواصل- الاشتباكات التي نشبت بين جمهور الفريقين في الشوارع، حيث أشعلوا الألعاب النارية، واعتدوا على بعضهم البعض.

وقالت الشرطة إن ما بين 100 و120 من مشجعي دينامو زغرب تجمعوا في وقت متأخر أمس بالقرب من ملعب أيك، واشتبكوا مع جمهور الفريق المضيف بعد أكثر من ساعة من انتهاء تدريب أيك أثينا ومغادرته الملعب، وقد ألقى مشجعو الطرفين ألعابا نارية ومقذوفات وحجارة.

وأضاف مسؤول الشرطة أن 3 يونانيين و5 كرواتيين أصيبوا بجروح وتلقوا العلاج، وتم اعتقال 98 شخصا لمشاركتهم في أعمال العنف.

وأدان نادي دينامو زغرب الحادث، وقال عبر موقعه على الإنترنت اليوم "مثل هذه الأحداث لا تتوافق مع القيم والأخلاق التي نروج لها كناد ومجتمع".

وطالب جماهيره بعدم الذهاب إلى اليونان بعد قرار الاتحاد الأوروبي تأجيل اللقاء، على أن تقام مباراتا الذهاب والعودة بلا حضور جماهيري ودون تحديد موعد جديد.

ونعى رواد المنصات المشجع الذي توفي بالأحداث، منددين باستمرار العنف بين جماهير كرة القدم، ومنتقدين الشرطة لعدم اتخاذ التدابير اللازمة رغم معرفتهم سلوكيات جماهير دينامو زغرب.

وتعاني كرة القدم اليونانية من العنف داخل وخارج الملعب، وقد وعدت السلطات مرارا بما تسميه تطهير اللعبة.

وتتكرر المعارك بين جماهير كرة القدم قبل أو بعد المباراة رغم الغرامات الباهظة.

Latest update: 08/08/2023, AEK🇬🇷 fan died after heavy clashes, and many more injured on AEK side, and few on BBB🇭🇷 (Dinamo Zagreb)

Allegedly, the group of 150 bbb (together with their friends from Panathinaikos🇬🇷) found themselves in the stadium area(AEK part) and then started… pic.twitter.com/GD6Ac4IFhO

— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) August 8, 2023