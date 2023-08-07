كم أنفق مانشستر سيتي لتعزيز دفاعه في عهد غوارديولا "الهجومي"؟

كشف تقرير إسباني عن قيمة المبلغ الذي أنفقه مانشستر سيتي منذ وصول المدرب بيب غوارديولا في تعاقداته لتعزيز مركز قلب الدفاع.

وتعاقد مانشستر سيتي مع غوارديولا في فبراير/ شباط 2016، لكنه استلم منصبه رسميا قبل بداية موسم 2016-2017، ومنذ ذلك الحين أبرم "السيتزنس" العديد من الصفقات في كل المراكز ساعدته على بسط هيمنته على لقب "البريميرليغ" الذي فاز به 5 مرات في 7 مواسم، وكذلك تحقيق العديد من الألقاب محليا إلى أن أضاف إليها لقب دوري أبطال أوروبا في نهاية الموسم الماضي.

وفيما يتعلق بمركز قلب الدفاع، فقد أنفق مانشستر سيتي بطلب من غوارديولا مع دخوله موسمه الثامن، ما يقرب من 380 مليون يورو، وفق ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

ولا يُعد هذا المبلغ كبيرا ولا مفاجئا بالنسبة لنادٍ بحجم مانشستر سيتي يتمتع بإمكانيات اقتصادية هائلة، لكن الغرابة تكمن في أن المدرب الإسباني المعروف بعشقه وميله إلى أسلوب اللعب الهجومي "غير المشروط"، وفق الصحيفة، ينفق مثل هذا المبلغ على تعزيز الخط الخلفي.

وأعلن مانشستر سيتي في الخامس من أغسطس/ آب الجاري تعاقده مع الكرواتي يوشكو غفارديول البالغ من العمر 21 عاما، لينضم إلى قائمة طويلة من قلوب الدفاع الذين تعاقد معهم "السيتزنس" منذ وصول غوارديولا إلى الفريق، أبرزهم روبن دياز وجون ستونز وإيمريك لابورت وغيرهم.

😱 La brutal cifra que se ha gastado el City en centraleshttps://t.co/QJwai3GFPW — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 5, 2023

ويُعتبر غفارديول القادم من لايبزيغ بطل كأس ألمانيا في آخر موسمين أغلى صفقة دفاعية في تاريخ مانشستر سيتي بقيمة 90 مليون يورو، يليه دياز ثم لابورت.

وفيما يلي قائمة لاعبي قلب الدفاع الذين تعاقد معهم مانشستر سيتي بناء على رغبة غوارديولا: