كريم بنزيمة يؤدي مناسك العمرة بعد خروج اتحاد جدة من البطولة العربية
عبّر النجم الفرنسي كريم بنزيمة عن سعادته بعد أداء مناسك العمرة أمس الأحد، وذلك رغم خسارة فريقه الجديد "اتحاد جدة" بطل الدوري السعودي أمام غريمه الهلال في ربع نهائي البطولة العربية للأندية لكرة القدم.
وبعد مباراة مثيرة، فاز الهلال أول أمس السبت 3-1 على الاتحاد ليتأهل إلى الدور قبل النهائي للبطولة، وأهدر بنزيمة ركلة جزاء للاتحاد.
بنزيما يهدر ركلة جزاء🥅#الاتحاد_الهلال #كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/nzSg0GljJa
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 5, 2023
وظهر بنزيمة بعد المباراة في مقطع مصور نشره عبر حساباته على مواقع التواصل أثناء وجوده بملابس الإحرام أمام الكعبة المشرفة في الحرم المكي، قائلا "الحمد لله".
L’Unique Vérité 🤲🏽🤍 #alhamdulillah 🇸🇦 pic.twitter.com/HHx9evy8gl
— Karim Benzema (@Benzema) August 6, 2023
وسجل بنزيمة 3 أهداف في المباريات الثلاث لدور المجموعات في البطولة العربية أمام الترجي التونسي ومواطنه الصفاقسي والشرط العراقي، لكنه أخفق في مواصلة هز الشباك أمام الهلال.
ويحتل النجم الفرنسي المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة حتى الآن بعد طه ياسين الخنيسي لاعب الكويت الكويتي (4 أهداف).
البنز يواصل تسجيل الأهداف مع #الاتحاد⚽️#الاتحاد_الصفاقسي (0-1)#كأس_الملك_سلمان_للأندية#SSC pic.twitter.com/yQFRuVRBHW
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 30, 2023
وكان العديد من اللاعبين الجدد في الدوري السعودي، قد حرصوا على أداء المناسك بعد مبارياتهم في البطولة العربية، أبرزهم الثلاثي كاليدو كوليبالي لاعب الهلال وساديو ماني وسيكو فوفانا نجوم فريق النصر.
تقبّل الله 💙 pic.twitter.com/YzaXJjn5Am
— منبر الهلال (@MnbrAlhilal) August 6, 2023
لاعبي الهلال بعد تأدية مناسك العمرة 🕋❤️ pic.twitter.com/f74R8RiMaK
— صوت الهلال (@SawtAlhilal7) August 6, 2023