عبّر النجم الفرنسي كريم بنزيمة عن سعادته بعد أداء مناسك العمرة أمس الأحد، وذلك رغم خسارة فريقه الجديد "اتحاد جدة" بطل الدوري السعودي أمام غريمه الهلال في ربع نهائي البطولة العربية للأندية لكرة القدم.

وبعد مباراة مثيرة، فاز الهلال أول أمس السبت 3-1 على الاتحاد ليتأهل إلى الدور قبل النهائي للبطولة، وأهدر بنزيمة ركلة جزاء للاتحاد.

وظهر بنزيمة بعد المباراة في مقطع مصور نشره عبر حساباته على مواقع التواصل أثناء وجوده بملابس الإحرام أمام الكعبة المشرفة في الحرم المكي، قائلا "الحمد لله".

وسجل بنزيمة 3 أهداف في المباريات الثلاث لدور المجموعات في البطولة العربية أمام الترجي التونسي ومواطنه الصفاقسي والشرط العراقي، لكنه أخفق في مواصلة هز الشباك أمام الهلال.

ويحتل النجم الفرنسي المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة حتى الآن بعد طه ياسين الخنيسي لاعب الكويت الكويتي (4 أهداف).

وكان العديد من اللاعبين الجدد في الدوري السعودي، قد حرصوا على أداء المناسك بعد مبارياتهم في البطولة العربية، أبرزهم الثلاثي كاليدو كوليبالي لاعب الهلال وساديو ماني وسيكو فوفانا نجوم فريق النصر.