ترامب يسخر من قائدة منتخب أميركا للسيدات بسبب إهدارها ركلة ترجيح حاسمة

سخر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من مواطنته ميغان رابينو قائدة منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم، بعد الخسارة أمام السويد في ثمن نهائي كأس العالم للسيدات الجارية حاليًا في أستراليا ونيوزيلندا.

وجرّد منتخب سيدات السويد نظيره الأميركي من اللقب الذي حققه في النسخة الماضية بالفوز عليه بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء المباراة التي جرت على ملعب ميلبورن -أمس الأحد- بالتعادل السلبي.

وكانت رابينو من بين 3 لاعبات أهدرن ركلة ترجيح، ليستغل ترامب هذه اللقطة ليسخر منها خاصة أنها سددتها بطريقة غريبة، وأرسلتها أعلى بكثير من إطار المرمى.

BREAKING: Woke US Women’s Soccer Humiliation

After winning back-to-back World Cups the heavily favored Team USA has been ELIMINATED by Sweden in the 16th round.

Team USA’s downfall was delivered by anti-America, anti-woman activist Megan Rapinoe’s EMBARRASSING free kick here 🥴 pic.twitter.com/uO3aDQcYbl

— Benny Johnson (@bennyjohnson) August 6, 2023