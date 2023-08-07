الدوري الإنجليزي الممتاز.. مانشستر سيتي يسعى لرقم قياسي وليفربول للعودة وأرسنال للتعويض

أثبت الزمن أن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 4 مرات متتالية عقبة لم يستطع أي مدرب أو فريق عبورها في تاريخ البريميرليغ، لكن إذا كان هناك من يستطيع كسرها فقد يكون مانشستر سيتي.

وسار مانشستر سيتي على خطى غريمه يونايتد في عصره الذهبي نهاية تسعينيات القرن الماضي ومطلع الألفية الجديدة بحصد اللقب 3 مرات متتالية.

وتحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا نال سيتي اللقب في 5 من آخر 6 مواسم، وفي العام الماضي انتزع كأس الاتحاد الإنجليزي ونقل هيمنته المحلية لتصبح قارية بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

ويمكن القول إنه بعد تتويجه بالثلاثية بفوزه على إنتر ميلان في إسطنبول، وصل غوارديولا إلى القمة وليس هناك أي شيء آخر يمكنه تحقيقه مع مانشستر سيتي إلا تحطيم صخرة الألقاب الأربعة المتتالية في البريميرليغ التي استعصت على الجميع.

لكن نهم المدرب الإسباني دائم السعي للتحسن، مع الوضع في الحسبان إمكانية تحقيق رقم قياسي بحصد لقب الدوري للمرة الرابعة على التوالي، يعني أن حماس مانشستر سيتي لن يتوقف.

وستكون مطاردته للمتصدر أرسنال الذي ظل على القمة حتى الأمتار الأخيرة وإنهاء الموسم متفوقا بخمس نقاط على منافسه بمثابة تحذير لأي فريق يطمح في انتزاع العرش من مانشستر سيتي.

ورحل القائد إيلكاي غندوغان إلى برشلونة، بينما فضل الجناح رياض محرز أن يلعب دورا رئيسيا بدلا من كونه على الهامش، ويشارك بديلا في كثير من الأحيان، لينتقل إلى الأهلي السعودي.

وضم مانشستر سيتي لاعب الوسط ماتيو كوفاتشيتش والمدافع الكرواتي يوسكو جفارديول، ليحافظ غوارديولا على التوازن في فريقه.

لكن بالنظر إلى الطبيعة المتقلبة للدوري الإنجليزي الممتاز، فلا يمكن لمانشستر سيتي ضمان أي شيء.

فأرسنال جلس على القمة لمدة 248 يوما قبل انهياره تحت وطأة ضغط سيتي، لكن التعاقد مع ديكلان رايس، وهو لاعب كان يتمنى غوارديولا ضمه، سيجعل تشكيلة المدرب ميكل أرتيتا في مقدمة مطاردي مانشستر سيتي.

وبالطبع يسعى أرسنال المنتشي بالتتويج بكأس الدرع الخيرية في مستهل الموسم الجديد بعد فوزه بركلات الترجيح على غريمه مانشستر سيتي 4-1 أمس الأحد، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بتعادل مثير 1-1 على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن -يسعى- إلى تعويض إخفاقه الغريب في نهاية الموسم الماضي وإعادة محاولة الصعود لمنصة التتويج بالبريميرليغ مجددا هذا الموسم.

The Arsenal 🤝 Winning at Wembley pic.twitter.com/cTDz4qUbTG — Arsenal (@Arsenal) August 6, 2023

ليفربول العائد

قضى ليفربول، وهو الفريق الوحيد الذي أنهى هيمنة مانشستر سيتي على اللقب منذ 2017، وقتا هذا الصيف وهو يتخلص من الحرس القديم.

وسيضيف التعاقد مع أليكسيس ماك أليستر ودومينيك سوبوسلاي حيوية لخط وسط الفريق وهو ما افتقده في النصف الأول من الموسم الماضي الذي شهد تراجعا كبير للريدز على مستوى الأداء والنتائج.

وسيلعب فشل فريق المدرب يورغن كلوب في بلوغ دوري الأبطال دورا خاصة مع إنهاء مانشستر يونايتد الموسم متفوقا على غريمه بثمان نقاط.

وعانى مانشستر يونايتد، الذي ما زالت ملكيته تسبب نوعا مستمرا من الإلهاء، في البداية تحت قيادة المدرب إريك تن هاغ، لكنه خرج بلقب كأس رابطة الأندية المحترفة ويبدو في وضع جيد للحفاظ على مستواه بيد أن الشكوك ربما تحيط بمحاولة التقدم خطوة إضافية.

وسيكون نيوكاسل يونايتد، رابع الترتيب في الموسم الماضي، عازما على إثبات أنه ليس لقمة سائغة لكنه سيكون أمام مهمة صعبة بالمنافسة على المربع الذهبي وخوض منافسات دوري الأبطال في الوقت ذاته.

وربما يساعد نيوكاسل التعاقد مع الجناح هارفي بارنز من ليستر سيتي وساندرو تونالي لاعب وسط ميلان.

ويستهل توتنهام هوتسبير حقبة جديدة مع المدرب أنجي بوستيكوجلو في محاولة إعادة بناء بعدما احتل المركز الثامن الموسم الماضي.

وسيكون بوستيكوجلو أول مدرب أسترالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويواجه مهمة صعبة بعد الموسم الكارثي مع أنطونيو كونتي.

وما زال الغموض يكتنف مستقبل هاري كين، هداف توتنهام عبر التاريخ، وإمكانية انتقاله إلى بايرن ميونخ بطل ألمانيا، ويأمل بوستيكوجلو في حل الموقف.

ومن بين الوافدين الجدد، ستضيف عودة لوتون تاون إلى دوري الأضواء لأول مرة منذ أكثر من 30 عاما بعض الإثارة.

وفي ظل امتلاك لوتون ملعبا صغيرا وميزانية محدودة، فمن المتوقع أن يعود مباشرة إلى الدرجة الثانية، لكنه سيحاول أيضا السير على خطى فولهام وبورنموث ونوتنغهام فورست بعد بقاء هذه الفرق في دوري الأضواء بعد الصعود والنجاة من الهبوط الموسم الماضي.