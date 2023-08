ميسي يتسبب بطرد عامل نظافة كولومبي من وظيفته

دفع عامل نظافة في ملعب لوكهارت التابع لفريق إنتر ميامي الأميركي ثمنا غاليا لمخالفته قواعد النادي بعدما طلب توقيع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن عامل نظافة يحمل الجنسية الكولومبية تم رصده وهو يطلب توقيع ميسي، فتم إبعاده من وظيفته على الفور.

وأوضحت الصحيفة أن هذا العامل -واسمه كريستيان سالامانكا- كان مناوبا في ملعب لوكهارت الذي احتضن مباراة إنتر ميامي وأورلاندو سيتي، وتم تكليف سالامانكا بتنظيف منطقة قريبة من بوابة الملعب، وشعر حينها بأنه أمام فرصة لن تتكرر مرة أخرى من أجل مقابلة نجمه المفضل ميسي، لذا ارتدى قميص منتخب الأرجنتين تحت الزي الخاص بشركة النظافة.

وبمجرد وصول حافلة إنتر ميامي إلى الملعب ونزول سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا وباقي اللاعبين حيث كان ميسي آخرهم تمكن عامل النظافة من جذب انتباه النجم الأرجنتيني حين نادى عليه وقام بالكشف عن قميص "التانغو" دون أن تلفت تصرفاته انتباه مسؤولي الأمن.

Lionel Messi fan fired for getting Inter Miami's star's autograph while on work shift https://t.co/7J7yuG4c8f pic.twitter.com/Rm58ObmGy2

— Mirror Football (@MirrorFootball) August 4, 2023