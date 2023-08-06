شاهد.. الهلال يهزم الاتحاد بمباراة مثيرة ويتأهل لنصف نهائي البطولة العربية
في مباراة وصفت بالعصبية والمثيرة وجاءت حافلة بالاعتراضات على القرارات التحكيمية والاشتباكات، فاز الهلال السعودي 3-1 على منافسه المحلي الاتحاد بطل الدوري السعودي، ليتأهل إلى الدور قبل النهائي للبطولة العربية للأندية لكرة القدم اليوم السبت.
ومنح سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش التقدم للهلال بضربة رأس رائعة في الدقيقة 14، وسط اعتراضات على الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم من لاعبي الاتحاد لوجود مخالفة قبل تسجيل الهدف مباشرة.
وبالفعل، دفع ميلينكوفيتش سافيتش منافسه زكريا هوساوي قبل تنفيذ روبن نيفيز ركلة ركنية بكلتا يديه ليسقطه على الأرض بشكل واضح (الدفع إحدى المخالفات التي تستوجب احتساب ركلة حرة مباشرة حسب المادة 12 من قانون كرة القدم) قبل أن يتقدم ويقفز لتسجيل الهدف الذي كان يجب أن يلغى وتحتسب مخالفة على الهلال.
هدف سافيتش من زاوية أخرى⚽️#الاتحاد_الهلال #كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/4mbgG4EhsM
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 5, 2023
وشهدت الدقيقة 20 حالة جدلية أخرى سببت اعتراضات من لاعبي الهلال هذه المرة عندما رفض الحكم احتساب ركلة جزاء لصالحهم، رغم وجود عرقلة دون أن يلمس المدافع الكرة، حيث راوغ المهاجم ومرّر الكرة لنفسه لكنه فشل باللحاق بها نتيجة عرقلته من الفخذ.
مطالبات هلالية بركلة جزاء#الاتحاد_الهلال #كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/BsTED0jwLL
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 5, 2023
واحتسب الحكم ركلة جزاء للهلال لصالح المهاجم ميشيل ديلغادو بعد عرقلة من جروهي، سجل منها سالم الدوسري الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بعد اعتراضات قوية من لاعبي الاتحاد وحارس مرماه الذي نفى ارتكاب أي مخالفة.
سالم الدوسري يضيف الهدف الثاني للهلال⚽️#الاتحاد_الهلال #كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/H37O1ajyPs
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 5, 2023
وكان قرار الجاسم صحيحا لأن المهاجم لعب الكرة وفشل الحارس في لمسها ثم عرقل المهاجم بقدمه اليسرى بشكل متهور وأسقطه أرضا.
لحظة احتساب ركلة جزاء للهلال#الاتحاد_الهلال#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/xXzwhWWk2r
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 5, 2023
وأحيا البرازيلي رومارينيو آمال جماهير الاتحاد عندما قلّص الفارق بعد 11 دقيقة من الاستراحة.
رومارينهو يقلص النتيجة للاتحاد⚽#الاتحاد_الهلال #كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/RtjFKdqmxm
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 5, 2023
لكن الوافد الجديد مالكوم حسم فوز الهلال في الدقيقة 70 بضربة رأس خلف مدافعي الاتحاد من تمريرة عرضية لزميله ياسر الشهراني.
مالكوم.. بصمة أولى في الكلاسيكو⚽️#الاتحاد_الهلال #كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/UrKxW0D7ek
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 5, 2023
وشهدت الدقيقة 75 قمة الإثارة عندما تمت عرقلة مهاجم الاتحاد داخل منطقة جزاء الهلال، لكن الحكم لم يحتسبها، وأمر باستئناف اللعب حتى لفت حكم تقنية الفيديو المساعد (فار) نظره لوجود عرقلة واضحة من مدافع الهلال، الذي لم يلمس الكرة وهاجم قدم منافسه بتهور وكان يستحق عليه الإنذار أيضا لأنه ليس في حالة منافسة على الكرة بل أراد عرقلته فقط.
وبالفعل احتسب الجاسم ركلة جزاء للاتحاد، لكن النجم الفرنسي كريم بنزيمة سددها في القائم ليهدر فرصة عودة فريقه للمباراة ويسهل مهمة الهلال في الحفاظ على الفوز.
الحكم يحتسب ركلة جزاء للاتحاد🥅#الاتحاد_الهلال #كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/yF8JrKAvKk
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 5, 2023
بنزيما يهدر ركلة جزاء🥅#الاتحاد_الهلال #كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/nzSg0GljJa
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 5, 2023
والغريب أنه رغم كثرة الاعتراضات على التحكيم والاشتباكات بين لاعبي الفريقين، فإن الحكم لم يخرج أي بطاقة طوال المباراة التي كانت تستحق أكثر من بطاقة صفراء بسبب سوء السلوك أو التهور كما تنص المادة 12 (الأخطاء وسوء السلوك).
سافيتش وشراحيلي#الاتحاد_الهلال #كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/GFco6L1Uhw
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 5, 2023
وينتظر الهلال الفائز من مواجهة الشباب السعودي والوحدة التي تقام غدا الأحد.
لقطة ميشاييل وجوتا في الشوط الأول#الاتحاد_الهلال #كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/pLXGkJLIOV
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 5, 2023
- حكم دولي سابق