شاهد.. الهلال يهزم الاتحاد بمباراة مثيرة ويتأهل لنصف نهائي البطولة العربية

في مباراة وصفت بالعصبية والمثيرة وجاءت حافلة بالاعتراضات على القرارات التحكيمية والاشتباكات، فاز الهلال السعودي 3-1 على منافسه المحلي الاتحاد بطل الدوري السعودي، ليتأهل إلى الدور قبل النهائي للبطولة العربية للأندية لكرة القدم اليوم السبت.

ومنح سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش التقدم للهلال بضربة رأس رائعة في الدقيقة 14، وسط اعتراضات على الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم من لاعبي الاتحاد لوجود مخالفة قبل تسجيل الهدف مباشرة.

وبالفعل، دفع ميلينكوفيتش سافيتش منافسه زكريا هوساوي قبل تنفيذ روبن نيفيز ركلة ركنية بكلتا يديه ليسقطه على الأرض بشكل واضح (الدفع إحدى المخالفات التي تستوجب احتساب ركلة حرة مباشرة حسب المادة 12 من قانون كرة القدم) قبل أن يتقدم ويقفز لتسجيل الهدف الذي كان يجب أن يلغى وتحتسب مخالفة على الهلال.

وشهدت الدقيقة 20 حالة جدلية أخرى سببت اعتراضات من لاعبي الهلال هذه المرة عندما رفض الحكم احتساب ركلة جزاء لصالحهم، رغم وجود عرقلة دون أن يلمس المدافع الكرة، حيث راوغ المهاجم ومرّر الكرة لنفسه لكنه فشل باللحاق بها نتيجة عرقلته من الفخذ.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للهلال لصالح المهاجم ميشيل ديلغادو بعد عرقلة من جروهي، سجل منها سالم الدوسري الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بعد اعتراضات قوية من لاعبي الاتحاد وحارس مرماه الذي نفى ارتكاب أي مخالفة.

وكان قرار الجاسم صحيحا لأن المهاجم لعب الكرة وفشل الحارس في لمسها ثم عرقل المهاجم بقدمه اليسرى بشكل متهور وأسقطه أرضا.

وأحيا البرازيلي رومارينيو آمال جماهير الاتحاد عندما قلّص الفارق بعد 11 دقيقة من الاستراحة.

لكن الوافد الجديد مالكوم حسم فوز الهلال في الدقيقة 70 بضربة رأس خلف مدافعي الاتحاد من تمريرة عرضية لزميله ياسر الشهراني.

وشهدت الدقيقة 75 قمة الإثارة عندما تمت عرقلة مهاجم الاتحاد داخل منطقة جزاء الهلال، لكن الحكم لم يحتسبها، وأمر باستئناف اللعب حتى لفت حكم تقنية الفيديو المساعد (فار) نظره لوجود عرقلة واضحة من مدافع الهلال، الذي لم يلمس الكرة وهاجم قدم منافسه بتهور وكان يستحق عليه الإنذار أيضا لأنه ليس في حالة منافسة على الكرة بل أراد عرقلته فقط.

وبالفعل احتسب الجاسم ركلة جزاء للاتحاد، لكن النجم الفرنسي كريم بنزيمة سددها في القائم ليهدر فرصة عودة فريقه للمباراة ويسهل مهمة الهلال في الحفاظ على الفوز.

والغريب أنه رغم كثرة الاعتراضات على التحكيم والاشتباكات بين لاعبي الفريقين، فإن الحكم لم يخرج أي بطاقة طوال المباراة التي كانت تستحق أكثر من بطاقة صفراء بسبب سوء السلوك أو التهور كما تنص المادة 12 (الأخطاء وسوء السلوك).

وينتظر الهلال الفائز من مواجهة الشباب السعودي والوحدة التي تقام غدا الأحد.