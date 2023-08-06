بعد انتقال غفارديول إلى مانشستر سيتي.. هؤلاء أغلى 10 مدافعين في تاريخ كرة القدم

بعد مفاوضات طويلة، أعلن مانشستر سيتي، بطل الثلاثية التاريخية في موسم 2022-2023، حصوله على خدمات المدافع الكرواتي يوشكو غفارديول البالغ من العمر 21 عاما من لايبزيغ الألماني، في صفقة لم يعلن بطل إنجلترا عن قيمتها المادية.

لكن هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أكدت أن الصفقة كلفت مانشستر سيتي مبلغ 77 مليون جنيه إسترليني (89 مليون يورو)، وهي القيمة التي وضعت غفارديول بصفته ثاني أغلى مدافع في العالم.

وفي هذه السطور، نسلط الضوء على أغلى 10 مدافعين في تاريخ كرة القدم، ويُلاحظ أن معظمهم انتقلوا إلى أندية إنجليزية.

10- مارك كوكوريلا (من برايتون إلى تشلسي)

انضم الظهير الإسباني إلى تشلسي في أغسطس/آب 2022 قادما من برايتون مقابل 63.6 مليون يورو، وارتدى قميص "البلوز" في 33 مباراة بجميع البطولات، وقدّم تمريرتين حاسمتين فقط.

9- إيمريك لابورت (من أتلتيك بيلباو إلى مانشستر سيتي)

وقّع المدافع الإسباني عقد انتقاله من "أسود الباسك" إلى "السيتزنس" قبل يومين من إغلاق نافذة الانتقالات الشتوية لعام 2018 مقابل 66 مليون يورو، ومنذ ذلك الوقت ظهر لابورت في 179 مباراة بجميع البطولات سجل 12 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة وفاز بـ14 لقبا، أهمها الدوري الإنجليزي الممتاز (5) ودوري أبطال أوروبا (1).

8- جواو كانسيلو (من يوفنتوس إلى مانشستر سيتي)

بعد موسم وحيد مع يوفنتوس، أثار المدافع البرتغالي إعجاب بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي والذي طالب إدارة النادي بالتعاقد معه فما كان منها إلا أن لبّت رغبة المدرب الإسباني، فدفعت 69.4 مليون يورو في أغسطس/آب 2019.

عندما أحرز كانسيلو هذا الهدف الصاروخي في الفوز على نيوكاسل 4-0 🚀 من سجل باقي الأهداف؟ 🧐#في_مثل_هذا_اليوم 2021 🗓#السيتي pic.twitter.com/rmcf5fqLEF — مانشستر سيتي (@Cityarabia) December 19, 2022

وشارك كانسيلو مع السيتي في 154 مباراة، أحرز خلالها 9 أهداف وقدّم 22 تمريرة حاسمة، وفاز بخمسة ألقاب، من بينها الدوري الإنجليزي مرتين، مع الإشارة إلى أن اللاعب خرج على سبيل الإعارة في يناير/كانون الثاني 2023 إلى بايرن ميونخ ثم عاد في نهاية الموسم.

7- روبن دياز (من بنفيكا إلى مانشستر سيتي)

واصل مانشستر سيتي سياسة التعاقد مع مدافعين بأسعار كبيرة، وهذه المرة جاء الدور على البرتغالي روبن دياز، الذي انتقل إلى الدوري الإنجليزي في صيف عام 2020 قادما من بنفيكا مقابل 75 مليون يورو.

شارك المدافع البرتغالي مع "السيتزنس" في 133 مباراة، وأحرز 4 أهداف وقدّم 5 تمريرات حاسمة وتُوج بستة ألقاب، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز (3) ودوري أبطال أوروبا (1).

6- ماتياس دي ليخت (من أياكس إلى يوفنتوس) (من يوفنتوس إلى بايرن ميونخ)

يوجد المدافع الهولندي البالغ من العمر 23 عاما في هذه القائمة بصفته صاحب اثنتين من الصفقات الكبرى لانتقال المدافعين في فترة الانتقالات الصيفية، كانت أولاهما رحيله من أياكس أمستردام إلى يوفنتوس مقابل 78 مليون يورو، ثم انتقاله بعد ذلك من "السيدة العجوز" إلى بايرن ميونيخ مقابل 76 مليون يورو، وتُوج مع الفريقين بخمسة ألقاب، أهمها بطولتا الدوري الإيطالي (1) والألماني (1).

5- لوكاس هيرنانديز (من أتلتيكو مدريد إلى بايرن ميونخ)

بعد 4 مواسم قضاها مع "الروخيبلانكوس"، حظي لوكاس هيرنانديز بعرض ضخم من العملاق "البافاري" الذي تعاقد معه بالفعل في صيف عام 2019 في صفقة بلغت 78.7 مليون يورو.

قضى المدافع الفرنسي 4 مواسم أخرى مع بايرن ميونخ، لعب خلالها 107 مباريات، سجل فيها هدفين مقابل 7 تمريرات حاسمة، وتُوج بعشرة ألقاب، أهمها الدوري الألماني (4) ودوري أبطال أوروبا (1) وكأس العالم للأندية (1)، قبل أن يوقّع لباريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

4- ويسلي فوفانا (ليستر سيتي إلى تشلسي)

في صفقة مفاجئة، أعلن تشلسي يوم 31 أغسطس/آب 2022 تعاقده مع المدافع الفرنسي فوفانا في صفقة كبيرة بلغت 81 مليون يورو، وعلى الرغم من قيمة انتقاله العالية، فإن فوفانا لم يشارك إلا في 20 مباراة فقط بجميع البطولات سجل خلالها هدفين وخرج مع فريقه بموسم محبط للغاية محليا وأوروبيا.

3- فيرجل فان دايك (من ساوثهامبتون إلى ليفربول)

وقّع المدافع الهولندي فيرجل فان دايك عقد انتقاله إلى ليفربول في يناير/كانون الثاني 2018 من أجل تعزيز قوة الخط الخلفي "للريدز"، في صفقة قياسية جعلت منه المدافع الأغلى في العالم حينها وذلك مقابل 86.8 مليون يورو، وكان فان دايك عند حسن ظن الجميع، ففاز مع ليفربول بجميع الألقاب الممكنة.

2- يوشكو غفاريول (من لايبزيغ إلى مانشستر سيتي)

صفقة دفاعية قياسية بطلها جديد قديم، وهو مانشستر سيتي الذي اختار التوقيع مع لاعب لايبزيغ الألماني يوشكو غفارديول في الخامس من أغسطس/آب 2023 مقابل 89 مليون يورو.

قضى المدافع الكرواتي موسمين مع فريقه السابق، لعب خلالهما في 87 مباراة بجميع البطولات مسجلا 5 أهداف، وقدّم 3 تمريرات حاسمة، وفاز بكأس ألمانيا في الموسمين 2021-2022 و2022-2023.

هاري ماغواير (من ليستر سيتي إلى مانشستر يونايتد)

منذ انتقاله من ليستر سيتي إلى مانشستر يونايتد في الخامس من أغسطس/آب 2019 مقابل 92.6 مليون يورو، يحتفظ ماغواير بصفة المدافع الأغلى في العالم، ورغم ذلك أصبح مثار سخرية من الإعلام والمتابعين عبر شبكات التواصل الاجتماعي لأخطائه وهفواته الساذجة التي تكررت كثيرا.

وخاض ماغواير 175 مباراة بجميع البطولات، سجل 7 أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسمة، وتُوج فقط بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في الموسم الماضي.