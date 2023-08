يحمل 3 جنسيات إحداها عربية.. نوح درويش جوهرة جديدة في برشلونة

اقترب نادي برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم من ضم أحد أبرز الموهوبين في كرة القدم الألمانية خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وفق تقرير إسباني.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة أتم اتفاقه مع نظيره فرايبورغ الألماني من أجل انتقال اللاعب نوح درويش إلى صفوفه.

وأوضحت الصحيفة أن تكلفة صفقة انتقال اللاعب المولود في مدينة فرايبورغ لأب فرنسي وأم عراقية بلغت 3 ملايين يورو ثابتة، وقد تتجاوز حاجز 5 ملايين مع الحوافز والمكافآت.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن اللاعب -الذي سيبلغ عامه الـ17 في سبتمبر/ أيلول المقبل- سيعزز صفوف فريق الشباب في برشلونة، ولن ينضم إلى الفريق الأول مباشرة.

من جهته، قال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "يستعد برشلونة للتعاقد مع نوح درويش من فرايبورغ، وهو أفضل المواهب الألمانية في خط الوسط".

وأضاف "يعد نوح درويش أحد الموهوبين الأكثر إثارة للاهتمام في مركزه، وقد تم الاتفاق -كما تؤكد مصادر عدة- في برشلونة".

EXCLUSIVE: Barcelona are set to sign German top talent Noah Darvich from Freiburg, deal in place for 2006 born midfielder — here we go! 🔵🔴🇩🇪 #FCB

Considered one of most interesting talents in his position, deal done as Barça sources confirm. pic.twitter.com/939iYGsHzf

