يحمل 3 جنسيات إحداها عربية.. نوح درويش جوهرة جديدة في برشلونة

اقترب نادي برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم من ضم أحد أبرز الموهوبين في كرة القدم الألمانية خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وفق تقرير إسباني.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة أتم اتفاقه مع نظيره فرايبورغ الألماني من أجل انتقال اللاعب نوح درويش إلى صفوفه.

وأوضحت الصحيفة أن تكلفة صفقة انتقال اللاعب المولود في مدينة فرايبورغ لأب فرنسي وأم عراقية بلغت 3 ملايين يورو ثابتة، وقد تتجاوز حاجز 5 ملايين مع الحوافز والمكافآت.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن اللاعب -الذي سيبلغ عامه الـ17 في سبتمبر/ أيلول المقبل- سيعزز صفوف فريق الشباب في برشلونة، ولن ينضم إلى الفريق الأول مباشرة.

من جهته، قال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "يستعد برشلونة للتعاقد مع نوح درويش من فرايبورغ، وهو أفضل المواهب الألمانية في خط الوسط".

وأضاف "يعد نوح درويش أحد الموهوبين الأكثر إثارة للاهتمام في مركزه، وقد تم الاتفاق -كما تؤكد مصادر عدة- في برشلونة".

EXCLUSIVE: Barcelona are set to sign German top talent Noah Darvich from Freiburg, deal in place for 2006 born midfielder — here we go! 🔵🔴🇩🇪 #FCB Considered one of most interesting talents in his position, deal done as Barça sources confirm. pic.twitter.com/939iYGsHzf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2023

وجذب نوح درويش أنظار كبار الفرق في القارة الأوروبية العجوز، خاصة بعد تألقه مع منتخب ألمانيا في بطولة أوروبا للشباب تحت 17 عاما التي توج "المانشافت" بلقبها للمرة الرابعة في تاريخه، وفيها شارك اللاعب بالمباريات الست وسجل هدفين وقدم 4 تمريرات حاسمة.

يذكر أن نوح درويش التحق بأكاديمية فرايبورغ منذ أن كان في سن الـ11 وفق موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين.

وكان اسم نوح درويش على طاولة أرسنال منذ مارس/آذار الماضي من أجل التعاقد معه في "الميركاتو" الحالي، لكن تداعيات خروج بريطانيا من دول الاتحاد الأوروبي عقّد إتمام الصفقة على "الغانرز".

وأوضح موقع "سبورت بيبل" أن القوانين واللوائح أجبرت أرسنال على الانتظار حتى صيف عام 2024 من أجل التعاقد مع اللاعب الذي سيكون حينها على أبواب بلوغ سن الـ18 على اعتبار أنه لاعب أجنبي، وهو الأمر الذي صب في مصلحة برشلونة.

ولم يكن وصيف بطل الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي (2022-2023) هو النادي الكبير الوحيد الطامع في التعاقد مع نوح درويش الذي دخل دائرة اهتمام ناديي بايرن ميونخ محتكر لقب الدوري الألماني في آخر 11 موسما، وكذلك باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي في آخر موسمين.