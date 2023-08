كسر أرقام رونالدو وليبرون جيمس.. مبيعات قياسية لقميص ميسي مع إنتر ميامي في أول 24 ساعة

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي أرقاما مذهلة في بيع قميص الفريق الأميركي منذ وصوله إليه في يوليو/تموز الماضي.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ميسي تفوق على 3 من أساطير الألعاب الرياضية في عدد القمصان المبيعة خلال أول 24 ساعة من الانضمام إلى إنتر ميامي، وفي مقدمتهم منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتفوق ميسي في هذا الجانب على رونالدو بعدما عاد إلى مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس الإيطالي في أغسطس/آب 2021.

The first 24 hours of Lionel Messi Inter Miami jersey sales were the BEST 24 hours of any player changing teams across all sports. It edged out:

– Cristiano Ronaldo (Manchester United, 2021)

– Tom Brady (Tampa Bay Buccaneers, 2020)

– LeBron James (Lakers, 2018)

— ESPN FC (@ESPNFC) August 2, 2023