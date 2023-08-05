كسر أرقام رونالدو وليبرون جيمس.. مبيعات قياسية لقميص ميسي مع إنتر ميامي في أول 24 ساعة

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي أرقاما مذهلة في بيع قميص الفريق الأميركي منذ وصوله إليه في يوليو/تموز الماضي.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ميسي تفوق على 3 من أساطير الألعاب الرياضية في عدد القمصان المبيعة خلال أول 24 ساعة من الانضمام إلى إنتر ميامي، وفي مقدمتهم منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتفوق ميسي في هذا الجانب على رونالدو بعدما عاد إلى مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس الإيطالي في أغسطس/آب 2021.

The first 24 hours of Lionel Messi Inter Miami jersey sales were the BEST 24 hours of any player changing teams across all sports. It edged out: – Cristiano Ronaldo (Manchester United, 2021)

– Tom Brady (Tampa Bay Buccaneers, 2020)

– LeBron James (Lakers, 2018) (via Fanatics) pic.twitter.com/dObKPH4veP — ESPN FC (@ESPNFC) August 2, 2023

وأوضحت "ماركا" أن أعداد مبيعات القميص التي تحمل اسم النجم الأرجنتيني خلال 24 ساعة تجاوزت تلك الأرقام التي حققها توم برادي عندما أصبح لاعبا في صفوف فريق تامبا باي بوكانيرز وليبرون جيمس عندما انضم إلى فريق لوس أنجلوس ليكرز، وهما من أساطير كرة السلة الأميركية للمحترفين "إن بي إيه".

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه بمجرد طرح قمصان إنتر ميامي بالرقم 10 الذي يحمل اسم ميسي تم بيعها على الفور في جميع متاجر ومنافذ شركة أديداس التي عاشت أزمة غير مسبوقة بسبب توقيع أفضل لاعب في العالم 7 مرات للفريق الأميركي نظرا للطلب الهائل على قميصه.

وأكدت الشركة الألمانية أنها بصدد تزويد متاجرها بكمية أخرى من قمصان ميسي الأصلية في غضون شهرين من الآن، وفق "ماركا".

ومنذ وصوله إلى إنتر ميامي يقدم النجم الأرجنتيني مستويات مذهلة، وأعاد فريقه الجديد إلى سكة الانتصارات بعدما مني بـ10 هزائم متتالية.

وفاز إنتر ميامي في مبارياته الثلاث الأخيرة التي خاضها بوجود ميسي، وذلك على كروز أزول (2-1) وأتلانتا يونايتد (4-صفر) وأورلاندو سيتي (3-1) على التوالي.

وهز النجم الأرجنتيني شباك هذه الفرق الثلاثة 5 مرات بمعدل هدف كل 41 دقيقة تقريبا، كما قدم تمريرة حاسمة واحدة.