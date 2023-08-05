شاهد.. الشرطة العراقي يتأهل لنصف نهائي البطولة العربية على حساب السد
سجل أسو رستم هدفين ليحول الشرطة العراقي تأخره بهدف إلى فوز 4-2 على السد القطري في الدور ربع النهائي، ويتأهل إلى الدور قبل النهائي للبطولة العربية للأندية لكرة القدم اليوم السبت.
وافتتح أكرم عفيف التسجيل للسد من ركلة جزاء في الدقيقة 21، لكن الشرطة أدرك التعادل بهدف رائع من أمير صباح.
الهدف الأول للسد ⚽#السد_الشرطة#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/Kl0oWreohT
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 5, 2023
ووضع رستم الشرطة في المقدمة من ركلة جزاء بعد 14 دقيقة من الاستراحة.
وعزز أحمد فرحان تفوق الفريق العراقي في الدقيقة 70، وبعد ذلك بـ8 دقائق اختتم رستم الرباعية.
الشرطة يضيف الهدف الثاني ⚽️#السد_الشرطة#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/xkoBrHDWHd
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 5, 2023
هدف ثالث للشرطة العراقي🚀#السد_الشرطة#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/gQy9Bn1lEh
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 5, 2023
الشرطة يضيف الهدف الرابع 🔥#السد_الشرطة#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/qFyB1zFgue
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 5, 2023
وعاد عفيف ليحيي آمال السد قبل 9 دقائق من النهاية بعد خطأ فادح من حارس الشرطة.
هدف السد الثاني⚽️#السد_الشرطة#كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/ZDrbGVTjOR
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 5, 2023
وصمد الشرطة ليصعد لمواجهة الفائز من الرجاء المغربي والنصر السعودي اللذين يلتقيان غدا الأحد.
وقال صباح لاعب الشرطة "السد دخل المباراة بثقة كبيرة. نحن فريق منضبط دفاعيا. لاعبو السد تقدموا بلا مبالاة ونجحنا في استغلال الهجمات المرتدة".
وخلال منافسات دور المجموعات حل الشرطة ثانيا في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط من فوز وهزيمة وتعادل، في الوقت الذي تصدر فيه السد المجموعة الثانية بـ7 نقاط من انتصارين وتعادل وحيد.