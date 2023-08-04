قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة إنه يحقق في مزاعم سوء تصرف تتعلق بالمنتخب الزامبي المشارك في كأس العالم للسيدات، بعد أن ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن المدرب بروس موابي لمس إحدى اللاعبات بشكل غير أخلاقي.

وقال متحدث باسم الاتحاد الدولي "الفيفا يتعامل مع أي ادعاء بسوء التصرف على محمل الجد، ولديه إجراءات واضحة مطبقة على أي شخص في كرة القدم يريد الإبلاغ عن حادث".

وأضاف فيفا "يمكننا أن نؤكد أنه تم تلقي شكوى في ما يتعلق بالمنتخب الزامبي للسيدات، ويتم التحقيق في هذا الأمر حاليا. لا يمكننا تقديم مزيد من التفاصيل بشأن التحقيق الجاري لأسباب واضحة تتعلق بالسرية".

وذكرت صحيفة "الغارديان" أن التصرف المشين للمدرب وقع بعد جلسة تدريبية قبل مباراة زامبيا الأخيرة في دور المجموعات ضد كوستاريكا. ولم يصدر أي تعليق من موابي.

الاتحاد الزامبي يرد

وقال الاتحاد الزامبي للعبة إنه لم يتلق أي شكوى تتعلق بكأس العالم، وتفاجأ بهذه المزاعم.

وقال الأمين العام للاتحاد الزامبي روبن كامانغا -في بيان- "نود إعلان أن الاتحاد الزامبي لم يتلق أي شكوى من هذا القبيل من أي من اللاعبات أو المسؤولين في البعثة التي سافرت إلى كأس العالم".

وأضاف "تم تصوير جميع الحصص التدريبية للفريق بواسطة الفريق الإعلامي ولم يضم الفيلم المصور أيا من هذه اللقطات. بالإضافة إلى ذلك صور فريق عمل الفيفا كافة تدريبات الفريق الزامبي في كأس العالم".

وظهرت مزاعم عن سوء التصرف الجنسي في كرة القدم النسائية في زامبيا على وسائل التواصل الاجتماعي العام الماضي، وهي موضوع تحقيقات من الاتحاد الزامبي، حيث زعمت صحيفة "الغارديان" أن موابي كان من بين أولئك الذين تم التحقيق معهم.

ورفض موابي التعليق عندما سُئل عن مزاعم الإساءة السابقة عندما وصل الفريق إلى نيوزيلندا الشهر الماضي قبل المباراة الافتتاحية للبطولة ضد اليابان.

وإذا ثبت سوء تصرف موابي بالفعل سيواجه حظرا من اللعبة مدى الحياة.

وخرجت زامبيا من كأس العالم بعد أن احتلت المركز الثالث في المجموعة الثالثة وعاد الفريق بالفعل إلى البلاد.